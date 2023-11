Zaplet že pred dvobojem, Pavlin povzdignil glas

Slovenska boksarska »princeska« Ema Kozin je v Manchestru, kjer se bo jutri zvečer udarila s Škotinjo Hannah Rankin za naslova svetovne prvakinje v supervelterski kategoriji po različicah WBC in WBO, dosegla prvo zmago. Uspešno je namreč prestala uradno tehtanje.

Jeziček na tehtnici se je pri 24-letni borki iz Šmartnega ob Savi ustavil pri 69,7 kilograma, s čimer je bila za 150 gramov pod najvišjo dovoljeno težo za superveltersko kategorijo. Njena devet let starejša tekmica iz Lussa na zahodu Škotske je bila še za drobec lažja; na tehtanju je imela 69,58 kilograma.

»Vse je v najlepšem redu, manjši zaplet smo imeli le zaradi boksarskih rokavic, saj so želeli dati Emi izjemno mehke. Ko sem jih videl, sem jih nemudoma zavrnil, s čimer so se strinjali tudi predstavniki združenj WBC in WBO. Zahteval sem, da moji varovanki priskrbijo takšne, kot jih ima Hannah, v kar so tudi privolili. Tako bo Ema jutri boksala z rokavicami, na katerih bo pisalo Team Rankin,« je zaupal Emin menedžer in trener Rudolf Pavlin.