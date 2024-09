Zaradi poskusa nakupa kokaina med OI v Parizu 12 mesecev suspenza

Avstralskega hokejista na travi Toma Craiga, ki je v času olimpijskih iger v Parizu poskušal kupiti kokain, je avstralska hokejska zveza suspendirala za 12 mesecev. Kot poroča AFP, bo moral hokejist odslužiti polovico kazni, preostala kazen, ki je začela veljati 9. septembra, pa je pogojna.

Craig je mamilo poskušal kupiti po četrtfinalnem porazu Avstralije proti Nizozemski, a mu je namero preprečila policija. Francoski organi ga zaradi tega niso kaznovali, dobil je le opomin.

Naklep je priznal in se je zanj tudi javno opravičil. »Osramotil sem družino, prijatelje, soigralce in celotno avstralsko olimpijsko ekipo. Iskreno mi je žal in vsem se opravičujem,« se je pokesal Craig.

Avstralec na mednarodni sceni igra že od leta 2014, za Avstralijo je zbral več kot 100 tekem, na olimpijskih igrah v Tokiu je z ekipo osvojil tudi srebrno kolajno.