V družbi Petrol so se v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije, Fundacijo Mira Cerarja za podporo športnikom in Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje odločili ponoviti dobrodelno akcijo Vsaka zlata točka šteje. V okviru akcije so v času zimskih olimpijskih iger Peking 2022 zbrali 25.000 evrov za mlade športnike.

Predsednik Fundacije Mira Cerarja za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, legendarni slovenski telovadec Miro Cerar, je na torkovem sprejemu zimskih olimpijcev iz Pekinga v roke prejel simboličen ček za 25.000 evrov.

V Petrolu, sicer dolgoletnem pokrovitelju OKS, so preko svoje olimpijske kampanje pozvali člane njihovega Petrol Kluba k darovanju Zlatih točk, ki so jih nato pretvorili v evre. Pri tem je treba omeniti izjemen odziv članov, ki so prepoznali pomembnost projekta in v le štirih dneh zbrali milijon Zlatih točk.

Zaradi izjemnega odziva, so se v Petrolu odločili akcijo podaljšati in s tem še presegli uspeh iz časa OI Tokio 2020, ko so poleti za projekt Botrstvo v športu zbrali 20.000 evrov.

Tokrat so za mlade športnike iz socialno šibkih okolij donirali 25.000 evrov za nakup opreme ter omogočanje enakih pogojev za treninge in tekmovanja.