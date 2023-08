Že uvodni dan dve slovenski kolajni na veliki nagradi v Zagrebu

V slovenskem judoističnem taboru se že uvodni dan turnirja za veliko nagrado v Zagrebu veselijo dveh kolajn. Z njima sta zablesteli Ljubljančanki Maruša Štangar (do 48 kg) in Kaja Kajzer (do 57 kg), ki sta si izbojevali bronasti odličji.

Maruša Štangar je na poti do tretjega mesta v kategoriji do 48 kilogramov ugnala Čilenko Mary Dee Vargas Ley (z dvema vazarijema), Brazilko Amando Lima (z iponom), Nemko Katharino Menz (z dvema vazarijema) in Srbkinjo Andreo Stojadinov (z iponom), rojakinja slednje Milica Nikolić pa je judoistki Olimpije zadala edini poraz.

Maruša Štangar je obogatila svojo zbirko kolajn. FOTO: Rok Rakun/ppr.si

Kaja Kajzer je bila boljša od Avstrijke Lise Grabner (z iponom), Turkinje Ozlem Yildiz (z iponom), ukrajinske zvezdnice Darje Bilodid (z iponom) in Brazilke Jessice Lima (z vazarijem), premoč pa je morala priznati zgolj Italijanki Veronici Toniolo (z vazarijem), čeprav je članica Bežigrada na blazinah delovala precej močnejša.

Ni veliko manjkalo, pa bi se na zmagovalni oder povzpela tudi Marušina sestra Anja Štangar. Starejša od sester iz ljubljanske Olimpije je po zmagah nad Italijanko Martino Castagnola (z iponom), Azerbajdžanko Gultaj Mamadalijevo (z iponom) in Američanko Angelico Delgado (z iponom) ter porazih z Maročanko Soumiyo Iraoui (z vazarijem) in Nemko Mascho Ballhaus (z dvema vazarijem) v kategoriji do 52 kilogramov pristala na petem mestu.

Blizu kolajni je bila tudi Anja Štangar. FOTO: Črt Piksi/Delo

David Štarkel (do 60 kg) je zasedel deveto mesto. Premagal je Turkmenistanca Ajbeka Omirova (z vazarijem) in Ciprčana Petrosa Christodoulidesa (z dvema vazarijema), izgubil pa s Turkom Salihom Yildizom (z iponom).

Ob svetovni podprvakinji Andreji Leški (do 63 kg) se bodo jutri pod slovensko zastavo borili Anka Pogačnik (do 70 kg), Adrian Gomboc, Martin Hojak (oba do 73 kg) in Juš Mecilošek (do 81 kg), v nedeljo pa še Metka Lobnik (do 78 kg) ter Vito Dragič in Enej Marinič (oba nad 100 kg).

Na turnirju sicer sodeluje 630 judoistk in judoistov iz 83 držav.