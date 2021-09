Železni možje in dekleta prvič s Havajev na celino

Najprej so želeli ta triatlon izpeljati prihodnjega februarja, a razmere tega ne dopuščajo, zato bodo prvenstvo skušali izpeljati prihodnjega maja v St. Georgeu v ameriški zvezni državi Utah. Oktobra se na vulkanskem otočju sredi Tihega ocena ne bodo zbrali najvztrajnejši športniki na planetu. Med vsemi tekmovanji v triatlonu je največ pozornosti deležna serija ironman. Svetovno prvenstvo, ki ga tradicionalno gosti havajski Veliki otok, pa velja za sveti gral slehernega triatlonca.



Preizkušnjo, v kateri morajo tekmovalci premagati 3,86 kilometrov plavanja, 180,2 kilometra kolesarjenja in 42,2 kilometra teka, z letnico 2021 bodo skušali izpeljati 7. maja, prvič od leta 1978 na ameriški celini. Ironman 2022 pa se bo po načrtih znova vrnil na kraj Kailua-Kona na Havajih z žensko preizkušnjo 6. oktobra in moško preizkušnjo 8. oktobra prihodnje leto.



Zadnje svetovno prvenstvo na Havajih doslej je potekalo leta 2019, zmagovalec z rekordom proge, časom sedmih ur, 51 minut in 13 sekund, je bil tretjič Nemec Jan Frodeno, ki je na tej preizkušnji zmagal tudi v letih 2015 in 2016.



Njegova rojakinja Anne Haug je zmagala v kategoriji žensk in prekinila švicarsko prevlado, ko je SP na Havajih štirikrat po vrsti osvojila Daniela Ryf, ki je pred tremi leti postavila ženski rekord proge 8:26:18 ure.



Slovenski triatlonec David Pleše je na svetovnem prvenstvu v ironmanu na Havajih pred dvema letoma v konkurenci profesionalcev s skupnim časom 8:30:03 osvojil 26. mesto.

