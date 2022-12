Žiga Pečnik svetovni prvak, 20.000 evrov za socialno ogrožene športnike

Slovenski kikboksar Žiga Pečnik (do 71,8 kg) je novi svetovni prvak združenja WAKO PRO po pravilih K1. V glavnem dvoboju današnje dobrodelne prireditve v Mariboru je premagal Italijana Alessia Zelonija in se mu na ta način oddolžil za poraz na julijskih svetovnih igrah v Birminghamu.

Od naših borcev so bili v obračunih s tekmeci iz tujine uspešni tudi Tyra Barada (do 52 kg, proti Hrvatici Karli Bobanović), Urška Gazvoda (do 60 kg, proti Hrvatici Sari Pešut), Žiga Zagoranski (do 63 kg, proti Italijanu Ivanu Penzu), Ali Botonjić (nad 74 kg, proti Avstrijcu Marcu Masserju) in David Žibrat (do 89 kg, proti Italijanu Lorenzu Giornelliju), medtem ko je poraz doživel Vito Kirbiš (do 70 kg), ki je moral priznati premoč Hrvatu Robertu Rezu.

Dvoboje so si ob glavnem organizatorju Tomažu Baradi (na fotografiji tretji od desne) ogledali tudi Marcos Tavares, Benjamin Savšek, Janja Garnbret, Bogdan Gabrovec, Dejan Zavec in Kristjan Čeh. FOTO: Marko Vanovšek/Pigac.si

Na tako imenovanem Večeru za zmage, ki so si ga ogledali tudi Janja Garnbret, Miroslav Cerar, Kristjan Čeh, Benjamin Savšek, Marcos Tavares in Dejan Zavec, so v času prireditve za Fundacijo Mira Cerarja pri Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS) za športnike iz socialno šibkih okolij zbrali dobrih 5600 evrov, preostalo razliko do 20.000 evrov pa bo prispeval Tomaž Barada, ki je bil sicer glavni prireditelj spektakla v dvorani Tabor.