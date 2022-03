Živahno bo v Stožicah, Luka Dončić morda na parket kar štirikrat

V nadaljevanju preberite:

Drugi teden marca že prinaša natrpan urnik v večini športov, ki žanjejo interes tudi med Slovenci. Bogato tradicijo premore smučarski pokal Vitranc, ki bo letos pritegnil v Kranjsko Goro tudi armado navijačev, aktivni bodo nogometaši, košarkarji, kolesarji, odbojkarji, atleti in tako rekoč vsi zimski športniki.

Aktivna bosta tudi Tadej Pogačar in Primož Roglič, najbolj intenzivni dnevi v tej sezoni pa so tudi pred košarkarji Cedevite Olimpije in Luko Dončićem.