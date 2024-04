Zlomljena očnica je vplivala na njegov vid

Slovenski mojster mešanih borilnih športov Jakob Nedoh (8 zmag, 2 poraza) lova na milijon dolarjev, kolikor bo prejel končni zmagovalec v ameriški seriji PFL (Professional Fighters League), ni začel najbolje. Na uvodnem turnirju poltežke kategorije (do 93 kilogramov) v Las Vegasu je namreč s tehničnim nokavtom v prvi rundi klonil proti Turkmenistancu Dovletdžanu Jagšimuradovu (22 zmag, 1 neodločen izid, 7 porazov).

Lanski prvak evropske serije PFL je boleč poraz sprejel zelo športno. »Čestitam nasprotniku, to je bil njegov večer,« je 27-letni Koprčan čestital sedem let starejšemu tekmecu iz Turkmenabata, nakar je pojasnil, kakšne težave so ga ovirale med dvobojem. »Med najino prvo izmenjavo udarcev me je močno zadel s širokim desnim krošejem, s katerim mi je zlomil očnico. To je v nadaljevanju vplivalo na moje ravnotežje in vid,« je zaupal Nedoh.

Kljub slabemu izhodišču, ki ga ima zaradi poraza po prvem turnirju, ostaja optimističen. »Ko bom zacelil rane, se bom vrnil močnejši kot kdajkoli prej! Še vedno verjamem, da lahko dosežem končno zmago v letošnji sezoni PFL,« je svojim sledilcem še sporočil diplomirani profesor športne vzgoje.