Znan spored tekem slovenskih odbojkarjev na svetovnem prvenstvu prihodnje leto

Svetovno prvenstvo za moške bodo prihodnje leto med 12. in 28. septembrom gostili Filipini, na njem pa bodo nastopili tudi slovenski odbojkarji, ki se bodo v boj za svetovni vrh podali tretjič. Znan je tudi tekmovalni razpored. Slovenci bodo prvo tekmo igrali 13. septembra ob 15. uri proti Čilu.

Slovenska odbojkarska reprezentanca trenutno zaseda četrto mesto na svetovni odbojkarski lestvici. FOTO: Volleyballworld

Po dnevu premora se bodo 15. septembra ob 11.30, pomerili z Bolgari. Za konec skupinskega dela tekmovanja Slovence čaka še dvoboj z Nemci, ki ga bodo odigrali 17. septembra ob 15. uri, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.

Izločilni boji se bodo s tekmami osmine finala začeli 20. septembra. Skupaj bo na prvenstvu nastopilo 32 reprezentanc, boj za svetovni prestol pa se bo začel 12. septembra z obračunom med Filipini in Tunizijo. V 17 dneh bo v dvoranah Smart Araneta Coliseum in SM Mall of Asia Areni na sporedu 64 tekem.

Slovenci bodo na prvenstvu eni izmed favoritov. FOTO: CEV

Slovenci so na svetovnih prvenstvih doslej nastopili dvakrat. Leta 2018 so v Italiji in Bolgariji osvojili 12. mesto, štiri leta kasneje pa so na domačem prvenstvu, ki ga je Slovenija gostila skupaj s Poljsko, posegli po visokem 4. mestu.