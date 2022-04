Zveza bi morala ohraniti tradicijo

Šahisti v lovu na turnirje velikokrat srečamo enodnevne ali večdnevne memoriale. Spominski turnirji so posvečeni preminulim posameznikom, ki so bili za določen krog ljudi, klub, regijo ali državo pomembni bodisi zaradi svojih igralskih sposobnosti, nepogrešljivi v smislu organizacije in klubskih zaslug ali svoje neizmerne ljubezni do šaha.

V Sloveniji imamo res zelo veliko tovrstnih turnirjev. Lahko bi jih opredelili v kategorijo enodnevnih in večdnevnih turnirjev. Slednji so večinoma posvečeni našim legendarnim slovenskim šahovskim velemojstrom dr. Milanu Vidmarju, Albinu Planincu, Vasji Pircu in Stojanu Pucu.

Predvsem Vidmarjev in Pirčev memorial sta bila pred leti organizirana na resnično visokem šahovskem nivoju, saj so se na turnirjih merili vrhunski šahisti v standardnem šahu. Tradicija memorialov naših šahovskih legend se sicer še vedno ohranja, a njihov nekdanji blišč in kakovost z leti pojenjajo.

Največji slovenski klubi v Ljubljani in Mariboru si po svojih močeh prizadevajo držati korak s časom, a organizacija nekoč znamenitih zaprtih spominskih turnirjev zahteva veliko finančnega in človeškega angažmaja, ki ga klubi brez zunanje pomoči preprosto več ne zmorejo. na naše največje šahovske velikane.

Smo pa zato na drugi strani priče živahnemu utripu enodnevnih šahovskih memorialov v pospešenih tempih, ki jih organizirajo klubi. Med najštevilčnejše zagotovo sodi spominski turnir Vesne Rožič, mednarodne šahovske mojstrice in uspešne študentke medicine, ki je leta 2013 tragično preminula zaradi hude bolezni. V počastitev njenega spomina se turnirja vedno udeleži več kot 100 šahistov iz vse Slovenije in sosednjih držav.

Spoštljiv spomin skozi šah na svojo večno mlado hči Karmen Orel († 2005) in soproga Oskarja Orla († 2009) vsa ta leta neguje tudi Simona Mušič (prej Orel). Spominskega turnirja ni prekinila niti epidemija koronavirusa, saj se je izvedel on-line preko spleta. Zelo obiskan je vsako leto v Postojni tudi memorial tamkajšnjega velikega športnega delavca Rada Gospodariča, ki zaradi velike prizadevnosti organizatorjev pritegne čedalje več velemojstrov in postaja mednarodno uveljavljen turnir.

Domžalčani na primer se bodo prav v tem tednu skozi šah že peto leto zapored spominjali svojega zaslužnega klubskega člana Vida Vavpotiča. Na dan upora proti okupatorju pa se bodo v ljubljanskem šahovskem klubu spominjali enega najboljših šahovskih trenerjev Zlatka Bašagiča († 2016) in lani preminulega Nusreta Sivčevića.

Predvsem Bašagič je ime, ki bo k spominskemu šahiranju zagotovo pritegnilo veliko število igralcev, saj gre za trenerja, ki je številnim slovenskim šahistom (med njimi je tudi večina slovenskih velemojstrov) pomagal na njihovi uspešni šahovski poti.

Omenili smo zgolj nekatere največje spominske turnirje, obstaja pa seveda še cela četica manjših, ki se po celotni Sloveniji odvijajo v intimnejšem klubskem vzdušju. V času, ko je svet vsakodnevno prepojen z odvečnimi informacijskimi dražljaji, ki človeka umsko hromijo in vabijo k pozabi pomembnih stvari, je šah več kot dobrodošlo sredstvo ohranjanja spomina na več področjih. Tako za šahovnico kot ob njej – v počastitev spomina na velike ljubitelje šaha in šahovske borce.