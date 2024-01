Zvezdniški Trentino tudi v Tivoliju prevelik zalogaj za ACH

Odbojkarji ACH Volleyja so se v ligi prvakov od svojih navijačev pričakovano poslovili s porazom. V Tivoliju jih je ugnal italijanski prvak Itas Trentino, ki je s tem potrdil prvo mesto v skupini B, Ljubljančani pa so po petih tekmah še vedno brez osvojene točke. Zadnjo možnost zanjo bodo imeli čez en teden, ko bodo gostovali pri Toursu.

Italijanska ekipa, pri kateri je dobro tekmo odigral slovenski reprezentant Jan Kozamernik, je Ljubljančane premagala še drugič v sezoni. Slovenski prvaki so se jim v Trentinu dobro upirali, tudi tokrat so jim bili na trenutke enakovredni. Toda kakovostna razlika je bila tudi tokrat prevelika, da bi lahko prišlo do presenečenja in prvega poraza italijanske ekipe, ki za razliko od prve tekme ni izgubila niza.

Varovanci Radovana Gačiča, igrali so z novincem na mestu organizatorja igre, Srbom Ivanom Markovičem, so bili tekmecem še najbližje v prvem nizu, v katerem so imeli tudi tri zaključne žoge za zmago, nato pa izgubili po maratonskem boju s 30:32. Pred tem so najprej že na začetku zaostali za pet točk, nato pa tekmece ujeli in celo vodili 19:17. Prvo zaključno žogo so imeli gosti, a nato se je priložnost ponudila gostiteljem. A niso izkoristili niti ene od treh, kar je z blokom na koncu kaznoval odličen italijanski reprezentančni podajalec Riccardo Sbertoli.

Prednjačil izjemni Lavia, Trentino blestel v bloku

Ta je skozi vso tekmo odlično razigraval soigralce, ki so se spretno izogibali bloku, ljubljanska srednja blokerja sta bila povsem nemočna pri napadih italijanskih napadalcev. V drugem nizu je bil italijanski napad kar 81 odstoten, posledica italijanske premoči je bila le 16 osvojenih točk domačih. Začetek tretjega niza je spet dajal več upanja Slovencem, ki pa so tekmecem po izidu 7:7 dopustili serijo štirih zaporednih točk, od takrat pa se kljub borbenosti niso več nevarneje približali, še več, z novo serijo štirih prejetih so še dodatno zaostali.

Najučinkovitejši igralec tekme je bil z 18 točkami ljubljanski korektor Nikola Gjorgiev, pri Italijanih, ki so igrali brez zvezdnika Alessandra Michieletta, jih je 15 dosegel reprezentant Daniele Lavia. Statistika kaže, da so bili gosti boljši v vseh elementih, najbolj pa v oči bode razmerje blokov, to je bilo kar 12:2 v korist favoritov.

»Po krču na uvodu dvoboja smo se v nadaljevanju uspeli sprostiti in zaigrati, kot znamo. To je prineslo enakovreden boj, na koncu smo že imeli nekaj zaključnih žog, ki pa jih žal nismo izkoristili. Sledil je manjši padec v igri, kar pa ekipa, kot je Trentino, zelo hitro izkoristi. Čestitam fantom za predstavo. Zdaj nas čaka še gostovanje v Franciji in fokus na obeh domačih tekmovanjih,« je komentiral trener Radovan Gačić, Alen Šket pa dodal: »Imeli smo svoje priložnosti, predvsem v prvem nizu, vendar je ekipa Trentina unovčila vso svojo kakovost in se zasluženo veselila nove zmage v ligi prvakov. Mi se moramo spočiti in v soboto v domačem prvenstvu nadaljevati niz neporaženosti.«