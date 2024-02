New York Rangers po zmagi že na drugem mestu vzhoda

Hokejisti New York Rangers so ponoči z zmago s 3:1 proti Tampa Bay Lightning vsaj začasno skočili na drugo mesto vzhodne konference v severnoameriški ligi NHL. V tej sta bili v noči na četrtek še dve tekmi. Toronto Maple Leafs so s 5:4 odpravili Dallas Stars, Minnesota Wild pa v gosteh Chicago Blackhawks z 2:1.

Newyorčani so proti Tampi prišli do tretje zaporedne zmage, glavni delež pa je prispeval Jimmy Vesey z dvema zadetkoma. »Imeli smo srečo, da smo v drugi tretjini prišli do dveh golov. Bilo je kar precej težav v obrambi. Ampak na koncu smo delo dobro opravili in na tem, kar smo pokazali na zadnjih dveh tekmah, lahko gradimo,« je dejal Vesey.

Toronto, ki je peti na vzhodu, je s 5:4 odpravil četrtouvrščeno ekipo zahoda. Mitchell Marner in William Nylander sta v 52. minuti v razmaku 20 sekund zadela za kanadsko vodstvo s 5:3, velja pa omeniti, da je le pol minute pred tem pri gostih s kazenskim strelom še Jevgenij Dadonov zadel za 3:3.

Nylander je za zmagovalce sicer zbral dva gola in podajo, John Tavares pa gol in dve podaji. Dadonov pa je dosegel dva zadetka za Dallas. Nylander je s 65 točkami deveti strelec lige, vodilni Nikita Kučerov iz Tampe je z novo podajo izkupiček povečal na 86 točk. Samo po številu golov sicer vodi Auston Matthews, ki je tudi tokrat (ob podaji) za zmago Toronta prispeval en zadetek in je pri 41 golih.

Na zadnji tekmi je Minnesota v gosteh premagala Chicago, Marcus Foligno je odločilni zadetek dosegel sredi zadnje tretjine. V drugi je za 1:1 zadel njegov brat v Chicagovem dresu Nick Foligno.

Slovenski as Anže Kopitar bo z Los Angeles Kings spet na ledu šele v noči na nedeljo, ko bodo v Kaliforniji gostovali Edmonton Oilers.