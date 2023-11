Celjani prejeli deset golov

Hokejisti ekipe RST Pellet Celje so v prvem delu alpske lige izgubili na gostovanju v kraju Neumarkt/Egna pri italijanskemu Unterlandu Cavaliers z 2:10 (2:5, 0:1, 0:4). Unterland je po štirih zaporednih porazih tokrat zmagal in ostaja v sredini lestvice, medtem ko Celjani na predzadnjem mestu bežijo le drugi ekipi celovške zasedbe KAC.

Slovenski hokejisti so ob koncu sedme minute povedli prek Nika Grahuta, a so domači hitro zagospodarili na svojem ledu in do konca prve tretjine dosegli kar pet golov. Varovanci Gala Korena so edina dva dosegli prav v prvi tretjini, pod drugega se je podpisal najboljši posameznik ekipe iz knežjega mesta, Latvijec Mikus Mintautiškis.

Medtem ko so gosti, kar se tiče golov, opravili v prvi tretjini, so domači do konca dvoboja zadeli še petkrat za končnih 10:2, ob koncu je dva za hat-trick dosegel Moritz Kaufmann in svojim tekmecem prizadejali najhujši poraz v premierni sezoni alpske lige.

Čeprav glede razmerja v strelih na gol z izjemo zadnje tretjine ni bilo večje razlike, je imel Jakob Brandner v vratih Celja slabši dan in ustavil 28 od 38 strelov. Celjani bodo v torek gostili drugo salzburško ekipo, ki je trdno zasidrana med najboljšimi šestimi ekipami lige.