Celjani osvojili Podmežaklo

Slovenska kluba v alpski hokejski ligi sta odigrala medsebojni obračun v skupini za uvrstitev v končnico. Na Jesenicah so slavili igralci RST Pellet Celja s 6:4 (1:1, 2:0, 3:3), ki so tako še ohranili nekaj možnosti za izločilne boje, SIJ Acroni Jesenice so svoje možnosti nekoliko poslabšale, a so še vedno na mestih, ki zagotavljajo nadaljevanje sezone.

Na lestvici te skupine ima Val Gardena za zdaj 15 točk, Jeseničani 13, Merano pa 12 (vse ekipe so odigrale po šest tekem), RST Pellet Celje je zdaj četrti z 11, a ima že sedem odigranih tekem. Prvi ekipi skupine si bosta zagotovili dodatne kvalifikacije za končnico.

V prvem obračunu v tej skupini pred tremi tedni so v Celju z 2:1 zmagali Jeseničani. A tokrat so večji del dvoboja precej bolje odigrali celjski hokejisti. Po začetnem jeseniškem vodstvu, zadel je Žan Špari Leben, so že v sedmi minuti izenačili (Mikus Mintautiškis), potem pa v drugi tretjini z zadetkoma Gregorja Žežlja in Maksa Bukovca prišli do vodstva s 3:1.

Ko so nato na začetku zadnje tretjine izkoristili nezbrano domačo igro in na hitro dosegli še dva gola (Gal Sodja Zalokar in Jaša Jenko) ter v 44. minuti vodili s 5:1, se je zdelo, da je slovenski dvoboj odločen.

A so se domači nato vendarle zbrali, močno pritisnili proti vratom Jake Gajška ter v naslednjih sedmih minutah tudi sami dosegli tri gole. Urban Sodja, Tim Borse in Žiga Urukalo so do 56. minute tekmo pripeljali do 4:5. Na koncu pa so v zadnji minuti kljub izključitvi na svoji strani tvegali z igro brez vratrja Žana Usa, kar pa je Gal Sodja Zalokar s strelom na prazna vrata izkoristil za potrditev celjske zmage.

Do konca tega dela tekmovanja bodo Jeseničani naslednji teden igrali še z Meranom v gosteh in drugo zasedbo Linza v Podmežakli, Celjani pa bodo gostili Val Gardeno.