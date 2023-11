Hokejisti Bostona meljejo dalje, Vegas v manjši krizi

Ekipa Boston Bruins je za zdaj najboljša v severnoameriški hokejski ligi NHL. V noči na sredo je v Buffalu premagala domače Sabres s 5:2. Manj uspešna je bila druga najboljša zasedba lige, Vegas Golden Knights, ki je izgubila v Washingtonu proti Capitals z 0:3.

Bostončani, ki imajo zgolj en poraz po rednem delu tekem, so pri 26 točkah ter na vrhu lige in vzhodne konference. V Buffalu so že do 33. minute vodili s 5:0, pri čemer je David Pastrnak prispeval gol in dve podaji, s 24 točkami drugi strelec lige.

»Pastrnak je igralec, ki dela razliko in omogoča ekipi, da je uspešna. Ljudi okoli sebe dela boljše. Kolikor je dober strelec, je v enaki meri dober tudi kot podajalec. Je vodja in naš tehnično najboljši hokejist,« je med drugim ameriškim medijem povedal trener Bostona Jim Montgomery.

Branilci naslova izgubili tri od zadnjih štirih tekem

Vegas, branilec naslova prvaka, ima točko manj, tokrat se je opekel proti Washingtonu, kjer so gosti vodili od 17. minute, v zadnji minuti rednega delal pa zadeli še dvakrat, enkrat v prazno mrežo. Za Vegas, vodilno ekipo zahodne konference, je bil to tretji poraz na zadnjih štirih tekmah.

Dallas Stars, ki imajo na zahodu 23 točk, toliko kot Vancouver Canucks prvega strelca lige Eliasa Petterssona (7 golov, 18 podaj), so po podaljšku s 4:3 odpravili Arizona Coyotes, odločilni gol je v prvi minuti podaljška dosegel Matt Duchene, ki je sicer v statistiko dodal še podajo.

Florida Panthers, ki bodo v noči na petek naslednji tekmec Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, so v vzhodni konferenci tretji z 21 točkami, tokrat so s 5:3 v gosteh ugnali San Jose Sharks. Do 48. minute so vodili domačini hokejisti, nato pa so panterji s tremi zadetki pripravili preobrat.

Nov hat-trick za Crosbyja

Strelsko najbolj razpoložen igralec večera je bil zvezdnik Pittsburgh Penguins Sidney Crosby. Ta je k zmagi svoje ekipe pri Columbus Blue Jackets s 5:3 prispeval tri gole in podajo. Zanj je bil to 16. "hattrick" kariere, zdaj je pri 560 zadetkih v NHL.

Na drugih tekmah so Montreal Canadiens izgubili proti Calgary Flames z 1:2, Nahville Predators proti Anaheim Ducks z 2:3, St. Louis Blues so s 5:0 premagali Tampa Bay Lightning, Winnipeg Jets pa s 6:3 New Jersey Devils.