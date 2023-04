Jeseničani vendarle ostajajo v AHL

Znane so misli o gorenjski trmi, ki naj bi pogosto športnike iz tega severozahodnega dela naše dežele še bolj spodbudile k vrhunskim dosežkom. Toda ta trma v zadnjem primeru jeseniškega hokejskega kluba ni bila ravno dobičkonosna, saj so se v Podmežakli odločno lotili vstopa v najvišji regionalni razred ICEHL, ko pa zanj niso zbrali dovolj denarja, so napovedali, da v novi sezoni profesionalnega moštva ne bodo imeli več in tako tudi ne bodo več tekmovali v alpski ligi.

Zadnje predstave v končnici in predvsem energija s tribun ter moštva pod vodstvom trenerja Gabra Glaviča pa so odločitev spremenile, tako da bodo železarji tudi v sezoni 2023/24 igrali v AHL. Seveda bo zaradi naknadne prijave sledila denarna kazen. V novi sezoni bo tako Slovenija imela dve moštvi v tem tekmovanju, poleg Jesenic še Celje. Olimpija ostaja v ICEHL.