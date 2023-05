Kanadčani prvi finalisti

Kanadska hokejska reprezentanca je prvi finalist svetovnega prvenstva elitne skupine. Kanadčani so v prvem polfinalu v Tampereju premagali Latvijo s 4:2 (0:1, 1:1, 3:0). V finalu, ki bo v nedeljo ob 19.20, se bodo Kanadčani merili z boljšim iz drugega polfinalnega obračuna med ZDA in Nemčijo, ki bo ob 17.20.

Kanadčani so z dominantno tretjo tretjino strli odpor čvrstih Latvijcev, ki so kljub vsemu prišli do boja za svojo prvo kolajno na svetovnih prvenstvih. Igralci iz Severne Amerike so imeli več strelov (36-22), vendar so šele v 49. minuti prvič na tekmi povedli. Toda prednost so znali zadržati, tako da se bodo potegovali za svoj prvi svetovni naslov po 2021. Lani so bili na Finskem srebrni.

Latvijci, eni od sogostiteljev prvenstva, so povedli v deveti minuti, ko je zadel Dans Ločmelis, 19-letnik, ki sicer igra na Švedskem za ekipo Lulea. Tako so bili na dobri poti proti senzaciji, saj so na tem prvenstvu dobili vseh pet tekem, ko so zadeli prvi na tekmi. V prvih 20 minutah sta bili ekipi dokaj izenačeni, so pa imeli ob koncu tudi Latvijci še eno lepo priložnost, a so jo zapravili.

Kanada – Latvija 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) Arena Tampere Deck, gledalcev 8669, sodniki Kaukokari, MacFarlane (glavna), Briganti, Davis. Strelci: 0:1 Ločmelis (Bukarts, Zile, 8.), 1:1 Blais (Krebs, Middleton, 36.), 1:2 Balcer (37.), 2:2 Quinn (Crouse, Laughton, 41.), 3:2 Fantilli (Lucic, Barron, 49.), 4:2 Laughton (60.); kazenske minute: Kanada 12, Latvija 12.

V uvodu druge tretjine so imeli Latvijci skoraj minuto dva igralca več na ledu, a jim tega ni uspelo unovčiti za povišanje vodstva, tudi sicer pa sta si obe ekipi nabrali še nekaj kazenskih minut, vendar tudi to ni prineslo spremembe izida. Zato pa jo je igra ob izenačenih močeh v 36. minuti, ko je plošček pod prečko poslal hokejist St. Louisa Samuel Blais. Toda vsega minuto pozneje so Latvijci znova povedli, ko se je skozi kanadsko obrambo sprehodil Rudolfs Balcers, član ekipe Syracuse.

Po vsega 45 sekundah tretje tretjine so se Kanadčani vrnili v igro, zadel je igralec tekme in član Buffala Jack Quinn, v 49. minuti pa se je 18-letni hokejist Michigana Adam Fantilli mojstrsko otresel svojega čuvaja in učinkovito končal napad za prvo kanadsko vodstvo. To prednost pa so znali Kanadčani zadržati do konca, tako da se bodo v nedeljo zvečer borili za zlato kolajno, medtem ko Latvijce čaka boj za bron oziroma njihovo sploh prvo odličje. Končni izid polfinala je sicer v zadnji minuti z golom v prazno mrežo postavil igralec Philadelphie Scott Laughton.