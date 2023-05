Risi so pritiskali na vso moč, toda Latvijci so se ubranili

Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine odigrala peto tekmo in doživela še peti poraz. V Rigi jo je premagala domača ekipa Latvije s 3:2 (1:0, 2:2, 0:0), tako da ostaja brez osvojene točke.

Dvoboj je bil zelo izenačen in enakovreden, na koncu je odločil en gol. Slovenija je z zadetkom Anžeta Kuralta v 28. minuti izenačila na 1:1, nato lovila zaostanek dveh golov. Približala se je z zadetkom Mihe Verliča 12 sekund pred koncem druge tretjine.

V zadnji so Latvijci sicer dosegli še en gol, ki pa je bil po ogledu posnetka razveljavljen. Slovenci so ob koncu močno pritisnili ter poskušali doseči gol za izenačenje in prvo točko na SP, toda Latvija se je ubranila.

V prejšnjih dvobojih v Rigi so bili Slovenci na dveh proti favoritom iz Kanade in Češke do polovice tekem v dobrem položaju in vodili, nazadnje pa vendarle doživeli visoka poraza. S Kanado je bil izid 2:5, s Češko pa 2:6.

Na prvi tekmi SP je bila Švica prepričljivo boljša in zmagala s 7:0, blizu vsaj točki pa so bili Slovenci proti Norveški, ko so izgubili tesno z 0:1.

Po današnji tekmi Slovenijo v predtekmovalni skupini B čakata še dva dvoboja. Po prostem dnevu v soboto bo v nedeljo tekmec Slovaška, v ponedeljek pa Kazahstan.