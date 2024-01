Kopitarjevi Kralji znova praznih rok, tokrat v St. Louisu

Kralji iz Los Angelesa v zadnjem času kažejo blede hokejske predstave v NHL. Zasedba slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja je doživela že 14. poraz na zadnjih 16 tekmah, v današnjem dvoboju v St. Louisu je klonila po podaljšku s 3:4.

Kalifornijska ekipa je dobro odprla tekmo. Po podaji 36-letnega Hrušičana, ki je v tej sezoni dosegel 15 golov in 25 asistenc, in Alexa Laferriereja je v peti minuti vodila z golom Šveda Adriana Kempeja, na 1:1 pa je v 13. minuti izenačil Nick Leddy.

V drugi tretjini sta obe moštvi dosegli po dva gola, za gostitelje sta zadela Rus Pavel Bučnevič (27.) in Jordan Kyrou (33.), za goste pa Jaret Anderson-Dolan (26.) in Phillip Danault (39.). V zadnji tretjini se mreži domačega vratarja Joela Hoferja in gostujočega Davida Ritticha nista zatresli, v začetku druge minute podaljška pa je gostiteljem zmago prinesel Brayden Schenn.

Zasedba iz mesta angelov bo naslednjo tekmo igrala v noči na četrtek, ko bo gostovala v Nashvillu.