Los Angeles se je poklonil rekorderju Kopitarju, Anže odgovoril z golom

Na ledenih ploskvah onstran Atlantika v severnoameriški hokejski ligi NHL so davi po srednjeevropskem času zaigrali tudi igralci Los Angeles Kings, ki pa so doživeli drugi zaporedni poraz. V domači dvorani Crypto.com Areni v mestu angelov so bili boljši Buffalo Sabres s 5:3. Anže Kopitar je dosegel prvi gol na tekmi že v tretji minuti za 1:0.

To je bil 15. zadetek in 40. točka za Kopitarja v sezoni. Kralji so odigrali odlično prvo tretjino, po kateri so vodili s 3:1. Zato pa so v naslednji dovolili, da so se igralci Buffala vrnili ter izenačili, v zadnji tretjini pa dokončali delo. Ob Kopitarju sta za domače zadela še Adrian Kempe in Pierre-Luc Dubois ob moštveni premoči. Vsi trije zadetki domače zasedbe so padli v prvih desetih minutah obračuna. Domači vratar Cam Talbot je zbral 33 obramb.

Kopitar je našel pot do mreže, slavnosti žal ni uspel kronati z zmago. FOTO: Jayne Kamin/USA Today

Dogajanje pred tekmo je bilo sila slovesno, ko so se poklonili slovenskemu zvezdniku lige NHL in počastili vse dosežke kapetana kraljev iz Hrušice na Gorenjskem. Kopitar je že 18. zaporedno sezono dosegel mejo 40 točk. Kapetana Kings so pred tekmo počastili, ker je postal vodilni v franšizi po odigranih tekmah in asistencah ter je dosegel mejnik 400 golov v začetku te sezone.

Anže, Sid in Ove

Kopitar je 25. hokejist v zgodovini lige, ki je zabeležil 18 ali več sezon s 40 točkami. Sidney Crosby iz Pittsburgha in Alex Ovečkin iz Washingtona, ki imata prav tako 18 sezon z vsaj 40 točkami, sta edina aktivna igralca ob Kopitarju na seznamu. Na tribunah so bili tudi Kopitarjeva starša Matjaž in Mateja ter brat Gašper, žena Ines in otroka Neža in Jakob.

»Kup spominov. Vedno se spomniš prve in samo določenih tekem na poti ter izkušenj, ki jih lahko deliš s soigralci, kar je na koncu dneva tisto, kar je smisel deliti s soigralci, z družino, z navijači, oboževalci. To je veliko vznemirjenje, sem zelo ponižen v občutku, da lahko to počnem tako dolgo, užival sem v vsaki sekundi,« je pred tekmo za spletno stran LA Kings Insider dejal 36-letni Kopitar, ki je s kralji dvakrat osvojil najbolj želeno lovoriko Stanleyjev pokal.

Kopitarja je v LA spremljala tudi družina. FOTO: Ronald Martinez/AFP

Po porazu so bile misli veliko manj vesele. »Vidim, da trenutno ne igramo kot ekipa. Zaskrbljeni smo, ker ne dosegamo golov, moramo pa razmišljati o stvareh, zaradi katerih smo bili uspešni v prvih 30 tekmah. To je frustrirajoče,« je bil nezadovoljen slovenski as.

Kralji so po novem porazu na sedmem mestu v razvrstitvi zahodne konference lihe NHL. Kalifornijsko ekipo je premagala zasedba Buffala, ki je komaj 14. na vzhodu. Kralji bodo v petek v Koloradu začeli niz treh tekem v gosteh.