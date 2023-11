Ljubljančani v Innsbrucku do zmage po kazenskih strelih.

Hokejisti SŽ Olimpije so v 21. kola ICEHL v gosteh po kazenskih strelih s 3:2 (1:0, 1:1, 0:1; 1:0) premagali Innsbruck. Tako so nadaljevali pozitiven trend s tekem pred reprezentančnim premorom, ko je nazadnje premagali Pustertal s 6:3.

Pred nadaljevanjem klubske sezone so Tivoliju poskrbeli za nekaj kadrovskih okrepitev: zaradi poškodbe vratarja Lukaša Horaka je za en mesec prišel Robin Rahm. Ville Leskinen, ki je prišel v Ljubljano na preizkušnjo, pa bo ostal v ekipi do konca sezone. Zadnji novinec je ameriški branilec Charlie Dodero, kateremu so v 15. minuti pripisali prvi gol, čeprav je eden od domačih branilcev z drsalko potisnil plošček v lastno mrežo.

Tudi v drugi tretjini so zeleno-beli nadzorovali potek igre. Uspešno so prestali še tretjo kazen, že pred tem pa še povečali vodstvo, ko je v hiter protinapad ušel Trevor Gooch in zadel za 2:0. Res pa je, da sami potem tudi niso izkoristili power playa. Innsbruck pa je v 36. minuti znižal in tako še poskrbel za bolj razburljiv zadnji del tekme.

Že v podaljšku blizu zmagi

To se je tudi uresničilo, saj je gostiteljem dokaj hitro uspelo izenačiti na 2:2, potem pa je sledilo precej enakovredno nadaljevanje, pri čemer so imeli gostje še eno izključitev, a so jo spet prestali brez prejetega gola.

V dodatnem delu igre so bili ob koncu povsem blizu zmage gostje, saj je Gooch ob zvoku sirene zadel, sodniki pa so po ogledu posnetka ugotovili, da je bil gol vendarle dosežen prepozno. A dve točki sta na koncu le odšli z gosti, saj so bili uspešnejši pri kazenskih strelih, zadela sta Gooch in Miha Zajc.

Naslednja tekma čaka Ljubljančane že v soboto, ko bodo gostovanje na zahodu Avstrije podaljšali še za tekmo s Vorarlbergom.