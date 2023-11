Ljubljančani ekspresno zmleli Tirolce in preživeli tudi zasuk

Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 20. kroga lige ICEHL premagali Pustertal s 6:3 (2:0, 2:3, 2:0). Ljubljanski hokejisti so na najboljši način odšli na reprezentančni premor. V zadnji tekmi pred prekinitvijo so, potem ko so si sicer privoščili precej nihanj zlasti v drugi tretjini, dokaj zanesljivo premagali južnotirolsko ekipo. Zdaj so pri sedmih zmagah v sezoni, imajo 22 točk, kar jih uvršča na deseto mesto lestvice.

Prva polovica tekme za zeleno-bele odlična

Prva polovica tekme je bila za zeleno-bele odlična. V vratih je bil zaradi poškodbe Lukaša Horaka spet Luka Kolin, svoje delo je opravljal zanesljivo, njegovi soigralci pa so bili učinkoviti v napadu. V prvi tretjini so imeli ob akcijah pred golom tekmeca tudi nekaj sreče, saj je ob prvem zadetku Marisa Bičevskisa plošček zadel v drsalko in se odbil v gol, tako da so sodniki šli pogledat posnetek. Tudi pri drugem se je pred golom plošček srečno odbil do strelca Villeja Leskinena.

SŽ Olimpija - Pustertal 6:3 (2:0, 2:3, 2:0) Dvorana Tivoli, gledalcev 1200, sodniki: Siegel, Smetana (glavna), Hribar, Mantovani; strelci: 1:0 – Bičevskis (Kapel, Stojan, 14.), 2:0 – Leskinen (Pavlin, Mahkovec, 15.), 3:0 – Čepon (Bičevskis, Gooch, 26.), 4:0 – Pance (Predan, Crnović, 26.), 4:1 – Kasastul (Ege, Hannoun, 29.), 4:2 – Hannoun (Kasastul, Ege, 31.), 4:3 – Akeson (Hannoun, Messner, 37.), 5:3 – Zajc (Šturm, Beričič, 43.), 6:3 – Kapel (Gooch, 56.); kazenske minute: SŽ Olimpija 2, Pustertal 6.

Tudi v drugi tretjini je šlo sprva domačim vse od rok. V prvem delu so za zadetka potrebovali manj kot minuto, v drugem pa celo še manj, le pol minute, Kristjan Čepon in Žiga Pance pa sta v 26. minuti poskrbela že za 4:0. Po visokem zaostanku so gostje zamenjali vratarja, namesto Jacoba Smitha je med vratnici stopil Andreas Bernard. Obenem pa so tudi spremenili potek tekme. Počasi so prevzemali pobudo in začeli z zadetki topiti prednost domačih. Do konca tretjine so dosegli že tri in vnesli precej nervoze v tabor domačih.

Ljubljanski navijači so zaploskali hokejistom. FOTO: Črt Piksi

A popolnega preobrata le ni bilo. Za olajšanje v Tivoliju je najprej poskrbel Miha Zajc za novo trdnejše vodstvo. Pozneje so domači dosegli še en gol, a so sodniki po še enem dolgem ogledu posnetka ocenili, da je šlo pred tem za prepovedan položaj, tako da gol ni obveljal. Je pa nato regularnega šest minut pred koncem dosegel Rok Kapel, ki je sledil Trevorju Goochu po prodoru in odbiti plošček po obrambi vratarja pospravil v gol. Naslednja tekma v mednarodni konkurenci čaka zeleno-bele šele 17. novembra, ko bodo gostovali pri Innsbrucku.