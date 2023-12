Nova šampionska predstava in 1+1 Kopitarja, nova zmaga Kraljev

Hokejisti Los Angelesa so davi v severnoameriški ligi NHL premagali San Jose s 4:1 in se z 19. zmago v sezoni v zahodni konferenci prebili na tretje mesto. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar je k uspehu prispeval prvi gol na tekmi v 18. minuti in podajo za 2:0, ko je zadel Trevor Moore.

Moore je zadel tudi v zadnjem delu za vodstvo s 4:0, pred njim je za kralje v drugi tretjini zadel še Alex Laferriere. Bržkone je bil prav gol Laferrierja za 3:0 odločilen, saj je Los Angeles v drugem delu v razmaku vsega 70 sekund zadel dvakrat in ušel na +3. Častni gol za domače je v 59. minuti zabil Jacob MacDonald. Los Angeles naslednja tekma čaka že danes, ko v Kalifornijo prihaja Seattle.

Na zahodu še naprej vodi moštvo Vegas Knights, ki pa jih je ponoči s 6:3 ugnala Carolina. Le še točko zaostaja Vancouver, ki je s 5:2 premagal Nashville, Los Angeles, Dallas in Colorado s 40 točkami zaostajajo za sedem.

Na zahodu so v vodstvu po novem New York Rangers, ki so s 5:2 slavili v Torontu. Za točko zaostaja Boston, ki je doma izgubil z Minnesoto s 3:4.

Liga NHL:

Boston Bruins - Minnesota Wild 3:4 (podaljšek)

Buffalo Sabres - Columbus Blue Jackets 4:9

Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights 6:3

New Jersey Devils - Philadelphia Flyers 2:3 (podaljšek)

Tampa Bay Lightning - St. Louis Blues 6:1

Toronto Maple Leafs - New York Rangers 2:5

New York Islanders - Edmonton Oilers 3:1

Nashville Predators - Vancouver Canucks 2:5

Chicago Blackhawks - Colorado Avalanche 3:2

Arizona Coyotes - Ottawa Senators 4:3

San Jose Sharks - Los Angeles Kings 1:4