Risi se bodo spoznali s prizoriščem naslednjega izziva

Slovenska hokejska reprezentanca bo v februarskem premoru ligaških tekmovanj odigrala dve prijateljski tekmi z Italijo. Selektor Edo Terglav in igralci so se danes zbrali na Bledu v tradicionalnem pripravljalnem taboru, tekmi v gosteh jih čakata v četrtek in petek.

Na Bledu bodo hokejisti opravili dva treninga, nato pa bo ekipa odpotovala na Južno Tirolsko. V Bolzanu, kjer bo konec aprila in maja Slovenija igrala tudi na drugoligaškem svetovnem prvenstvu, ter v Val Gardeni pa bosta tekmi na sporedu v četrtek ob 19. 45 in petek ob 20.30.

To je zadnji zbor pred zaključnim dejanjem reprezentančne sezone aprila, ko se bodo Slovenci na pripravah zbrali predvidoma že v začetku meseca, a bo vse skupaj odvisno tudi od tega, kako uspešni bodo igralci v klubih.

»Dogovorili smo se tudi že za olimpijske priprave, nasprotniki in datumi pred prvenstvom so znani, čaka nas še tale akcija v februarju. Izziv pa je, s koliko igralci začeti priprave, ker ne vemo, kako se bodo odrezali v klubih,« je o logističnih izzivih pred SP na novinarski konferenci na Bledu dejal generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije Dejan Kontrec.

Selektor Edo Terglav je poudaril, da je za spremembo od novembrskega turnirja na Madžarskem zdaj v ekipi že več standardnih članov, obenem pa tudi nekaj novincev iz ekipe U20: »Pripeljali smo fante, ki jih nismo videli novembra, ter nekaj mladih iz dvajsetice. Dobra mešanica, nekaj starih, nekaj mladih. Pričakujemo dobri tekmi z nasprotnikom, ki ga poznamo. SP se bliža in pomembno je, da odigramo proti tekmecu, ki nas čaka tudi aprila.«

Podobno razmišlja tudi Mitja Šivic, njegov pomočnik in obenem selektor reprezentance U20: »Izkušnja z U20 je bila zelo lepa in pozitivna. Nekaj fantov smo priključili članski ekipi, je pa raven hokeja tu precej drugačna. A prepričani smo, da bodo znali stopiti v te čevlje. Zdaj imajo priložnost, da se pokažejo. A fantje se morajo zavedati, da si je člansko reprezentanco treba zaslužiti, ni samo po sebi umevno, da boš pri članih, če si igral pri U20.«

»Vedno je 'fajn' igrati za Slovenijo, to je posebna čast. Včasih se je malo težje pridružiti, a smo vsi tukaj z razlogom in veseljem. Treba si je vzeti čas za reprezentanco in imeti željo. za nas starejše je pomembno tudi, da mlade vpeljemo v ekipo,« je pred zborom dejal vratar Matija Pintarič.

Z veseljem se je vabilu odzval tudi izkušeni Ken Ograjenšek: »Vedno je lepo priti igrat za reprezentanco, za mene je to še posebej dobrodošlo po sezoni, kakršno imamo. Zame je trenerski štab nov, veselim se dela skupaj in upam, da čim več odnesemo v tem tednu.«

Selektor Terglav je na februarsko akcijo povabil vratarje Luko Kolina (SŽ Olimpija), Gašperja Krošlja (Banska Bystrica/Slk) in Matijo Pintariča (Rouen/Fra), branilce Rožleta Bohinca (Sij Acroni Jesenice), Aljošo Crnovića, Jana Ćosića, Aleksandra Magovca, Bineta Mašiča (vsi SŽ Olimpija), Matica Podlipnika (Kitzbühel), Miho Štebiha (Slavia Trebič/Češ), Žigo Urukala (Sij Acroni Jesenice) ter napadalce Žana Jezovška (Sij Acroni Jesenice), Anžeta Kuralta (Fehervar/Mad), Roka Macuha (Olomuc/Češ), Miho Beričiča, Marcela Mahkovca, Žigo Mehleta, Nika Simšiča, Miho Zajca (vsi SŽ Olimpija), Luko Mavra (Vorarlberg/Avt), Kena Ograjenška (Graz 99ers/Avt), Roberta Saboliča (VSV Beljak), Filipa Sitarja (Malmö/Šve) in Blaža Tomaževiča (VSV Beljak).