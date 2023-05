V Dallasu se spogledujejo s finalom

Hokejisti Caroline so na peti tekmi polfinala vzhodne konference v NHL doma po podaljšku premagali New Jersey s 3:2 in se s 4:1 v zmagah uvrstili v konferenčni finale. V zahodni konferenci pa je Dallas povedel s 3:2 v zmagah proti Seattlu, potem ko je zmagal s 5:2.

V Raleighu je Carolina hitro potrdila svoje mesto v konferenčnem finalu vzhoda. Tokrat je za četrto zmago potrebovala podaljšek, v katerem pa je domače navijače razveselil Jesper Fast, ko je ob igralcu več zadel v osmi minuti dodatka.

Pred tem so gosti povedli v 16. minuti preko Dawsona Mercerja, Jacob Slavin je izid izenačil v 21. minuti, Timo Meier je goste popeljal v novo vodstvo v 28., Brett Burns pa je v 40. minuti postavil izid rednega dela tekme.

V konferenčnem finalu vzhoda Carolino čaka boljši iz dvoboja med Florido in Torontom, prva v zmagah vodi s 3:1.

Dallas od preboja v finale zahodne konference loči le še zmaga. FOTO: Carmen Mandato/AFP

V zahodni konferenci pa je v dvoboju Dallasa in Seattla pobudo prevzel prvi. Junak tekme je bil Roope Hintz z dvema goloma in podajo, tri podaje je dodal Jason Robertson.

Domači so že v prvi tretjini povedli z 2:0 po golih Wyatta Johnstona in Hintza, v drugem delu je domačo prednost še povečal Joe Pavelski, preden sta tekmece v igro vrnila gola Adama Larssona in Jareda McCanna. Toda v zadnji tretjini je spet udarila domača zasedba prek Hintza in Radeka Fakse.