Že za uvod dva vroča derbija, Slovenci prvič na ledu v soboto

Odštevanja je skoraj konec, na Finskem in v Latviji bodo jutri dvignili zastor nad elitno svetovno prvenstvo v hokeju na ledu, na katero se je uvrstila tudi izbrana vrsta Slovenije. »Risi« bodo prvo tekmo odigrali v soboto, ko bodo že ob 11.20 v Rigi prekrižali palice s Švicarji.

Izbranci selektorja Patricka Fischerja so minuli konec tedna zapustili odličen vtis na turnirju evropske serije na Češkem, na katerem so osvojili celo prvo mesto. Ob gostiteljih, od katerih so bili boljši s 3:2, so namreč premagali tudi Fince (2:1), ki branijo naslov svetovnih prvakov. Izgubili so le s Švedi (0:3).

»Suomiji«, ki imajo po imenih celo boljše moštvo kot lani (reprezentanci so se med drugimi iz NHL pridružili tudi zvezdniki Mikko Rantanen, Kaapo Kakko, Kasperi Kapanen in Olli Määttä), bodo prvenstvo odprli jutri, ko se bodo v Tampereju od 15.20 naprej v derbiju merili z Američani. V drugi tekmi skupine A se bodo Švedi za začetek pomerili z Nemci (19.20).

Tudi v »slovenski« skupini B v Rigi bosta že uvodni dan na sporedu dva zelo zanimiva dvoboja. Popoldne je pričakovati izjemno razburljiv derbi med Češko in Slovaško (15.20), zvečer bo še obračun med Kanado in Latvijo (19.20).