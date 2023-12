Vodilni ekipi lige NHL sta krivuljo obrnili navzgor, Kopitar prost

Hokejisti Vegasa in Bostona, vodilnih ekip severnoameriške profesionalne hokejske lige, so prekinili serijo treh zaporednih porazov. Lanski prvaki so bili v gosteh s 4:1 boljši od Vancouvra, najuspešnejša ekipa lanskega rednega dela pa je doma s 3:0 premagala San Jose.

Jack Eichel je v Vancouvru, kjer sta se srečali najboljši ekipi zahoda, lepo proslavil jubilej. Na 500. odigrani tekmi je dosegel gol in dve podaji, bil najzaslužnejši za zmago Vegasa, domače navijače pa spravil v slabo voljo, saj so Canucks zamudili priložnost, da prehitijo Vegas in se z Bostonom in New York Rangers izenačijo na samem vrhu lige.

San Jose je bil idealen tekmec za prekinitev črne serije Bostona. Kosmatinci so zmagali s 3:0, to je bila že njihova 13. zmaga zapovrstjo na medsebojnih tekmah, tudi na njej je bil slavljenec nagrajen z zmago. Domači vratar Jeremy Swayman je na svoji stoti tekmi v ligi že enajstič ostal nepremagan. Za to je obranil 26 strelov, njegovo delo pa so z zadetki dopolnili Danton Heinen, Jake DeBrusk ter Pavel Zacha, njegov češki rojak David Pastrnak je tokrat prispeval dve asistenci.

Le še točko do mejnika 1500

Večer jubilejev v številu odigranih tekem je v Anaheimu zaokrožil napadalec Washingtona Tom Wilson, ki je odigral sedemstoto tekmo za ekipo, na obračunu, ki ga je njegova ekipa dobila s 5:4, pa dosegel tri gole. To je bil njegov prvi "hat trick" v karieri. Ruski zvezdnik Aleksander Ovečkin je prispeval dve asistenci, druga je bila že njegova 1499. točka na tekmah lige. Anaheim je zabeležil osmi zaporedni poraz.

Tri gole, temu je dodal še podajo, je dosegel tudi napadalec Minnesote Connor Dewar. Njegova ekipa je v gosteh Nashville premagala kar s 6:1, s tem pa prekinila njegovo serijo šestih zaporednih zmag. Novi trener Minnesote John Hynes, ki je delo začel v ponedeljek, je tako na drugi tekmi vknjižil drugo zmago.

Zelo podobno zmago kot Wild je zabeležila tudi Florida, na gostovanju v Montrealu je dosegla le gol manj. Kar štirikrat je bila za zmago, ki jo ohranja pri vrhu lige, uspešna v zadnji tretjini. S 5:1 je zmagal tudi Detroit, doma je bil boljši od Chicaga, z dvema goloma sta mu do tega pomagala J.T. Compher ter Robby Fabbri.

St. Louis je s 6:4 ugnal Buffalo, po dva gola sta k temu prispevala Brayden Schenn in Jake Neighbours. Edmonton je s 3:1 premagal Winnipeg, Pittsburgh s 4:2 Tampo, kar na štirih tekmah je odločal podaljšek, na eni pa kazenski streli. Med drugim so bile dodatne minute potrebne tudi v Tempeju v Arizoni, kjer je Nick Bjugstad z odločilnim golom Coloradu preprečil nov uspeh, ki bi ga po točkah pripeljal tik za Vegas, Boston in New York Rangers.