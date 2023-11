Anže Kopitar bo čakal na popravni izpit vse do ponedeljka

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so v prvenstvu NHL na domačem ledu gostili Washington Capitals. Prestolniki so slavili zmago z 2:1, Kopitar je ostal brez točke, proti vratom tekmeca je v dvorani crypto.com Arena sprožil dva strela na gol.

Naslednja tekma v ponedeljek zjutraj

Kralji so tekmo sicer dobro začeli, saj so v uvodni tretjini povedli prek Arthurja Kalijeva. To pa je bil tudi edini domači gol na tekmi. Že v prvi tretjini so gosti izenačili, ko je zadel Anthony Mantha, v drugi tretjini pa je za prestolnike zadel še Connor McMichael. Tretja je kljub iskanju kraljev poti do izenačenja minila brez golov. Los Angeles bo igral naslednjo tekmo šele v ponedeljek ob 2.00 proti Coloradu.

Na derbiju kroga so Detroit Red Wings po treh zaporednih zmagah doživeli poraz, ko so klonili na gostovanju v Madison Square Gardnu v New Yorku. Domači rangerji so slavili s 3:2. Odločilni zadetek za domače je v tretji tretjini dosegel Jimmy Vesey.

»Imamo odlično ekipo in zmaga naredi vse malo boljše,« je dejal Vesey: »Zabavno je priti na drsališče. Z našo ekipo se počutimo udobno vsak večer na ledu.« K'Andre Miller je dosegel gol in podajo, zadel je tudi Artjom Panarin, Alexis Lafreniere pa je k zmagi prispeval dve podaji. Vratar Igor Šesterkin je tekmo končal s 26 obrambami.