Zlati vitezi še korak bližje Stanleyevemu pokalu

V finalu hokejske lige NHL se merita dve ekipi iz t.i. sončnega pasu (Sun Belt), Las Vegas in Florida, med njima pa obstaja precej hude krvi. To se je poznalo že na začetku današnje tekme, spremljali smo obilico močnih naletov na telo, prerivanja in tudi grdih prekrškov, skratka pravo hokejsko finalno tekmo. Napeto je bilo vse do sredine zadnje tretjine, ko je Zach Whitecloud s strelom od daleč popeljal Vegas v vodstvo s 3:2, ki ga niso več izpustili iz rok.

Vegas je na hokejskem zemljevidu od sezone 2018, že v prvi so se uvrstili v finale lige NHL in nato tam izgubili proti Washingtonu. Pet let kasneje se znova potegujejo za Stanleyev pokal, nasproti pa jim stoji presenečenje končnice Florida. Dvoboji bodo zelo izenačeni, to se je pokazalo že na prvi tekmi, po dveh tretjinah je bil izid poravnan na 2:2.

Whitecloud začel, kapetan pa dokončal delo

Ključni trenutki so sledili v prvi polovici zadnjega dela. Najprej je Zach Whitecloud s strelom skoraj z modre črte premagal Sergeja Bobrovskega v golu Floride za vodstvo s 3:2. Nato so se zlati vitezi ubranili ob igralcu manj na ledu, kapetan Mark Stone pa je na drugi strani zadel za vodstvo Vegasa s 4:2 in poti nazaj za panterje ni bilo več. Piko na i je v prazno mrežo postavil Reilly Smith.

Pri Vegasu se je izkazal vratar Adin Smith s 33 obrambami, na drugi strani je dvakratni najboljši vratar lige Bobrovski petkrat dobil plošček v svojo mrežo iz 34 poizkusov, panterji bi si želeli, da bi bila ta številka nekoliko nižja. Tudi druga tekma serije bo v Vegasu, na sporedu bo v noči na torek.