Barcelona bo gostila začetek Vuelte 2023

Španska pentlja, že 78. po vrsti, se bo drugič v zgodovini začela v katalonski prestolnici, prvič je uvod Vuelte gostila leta 1962. Prva etapa bo ekipna vožnja na čas, potekala pa bo po ulicah Barcelone v dolžini 14,6 km. Druga od Mataroja do Barcelone bo dolga 181,3 km in dokaj razgibana po okoliških hribih. Zaključek etape bo namenjen tistim kolesarjem, ki se znajdejo v kratkih in nekoliko bolj strmih zaključkih.

Preostanek trase 78. dirke po Španiji bodo organizatorji predstavili 10. januarja. Sredi septembra je rdečo majico v Madridu osvojil kasnejši svetovni prvak, Belgijec Remco Evenepoel, pred tem pa je trikrat zapovrstjo v Španiji slavil slovenski as Primož Roglič.