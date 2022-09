Belgijski as še naprej v isti ekipi kot Primož Roglič

Belgijski kolesarski zvezdnik Wout van Aert, moštveni kolega Primoža Rogliča pri Jumbo-Vismi, je z nizozemsko ekipo danes podaljšal sodelovanje še za dve leti, kar pomeni, da bo rumeno-črni dres nosil do leta 2026. Osemindvajsetletnik je za klubsko spletno stran dejal, da je vesel podaljšanja.

»S to ekipo se počutim zelo dobro. Pokazali smo že, da lahko tukaj dam vse od sebe. To je tudi zahvaljujoč pogojem, ki jih imam tu. Presenetilo me je, da se je vodstvo ekipe želelo znova pogajati o moji pogodbi, vendar je to lepo priznanje. Hitro smo se dogovorili,« je ob podaljšanju sodelovanja za klubsko spletno stran med drugim dejal van Aert.

Športni direktor nizozemskega moštva Merijn Zeeman je poudaril, da van Aert tako v vlogi kolesarja kot osebe znatno bogati ekipo. »Je kolesar, ki naredi razliko z doseganjem vrhunskih predstav in s tem, da je timski igralec. Poganja nas visoko. Veseli nas, da bo naslednja štiri leta del naše ekipe,« je dejal Zeeman.