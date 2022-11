Brez Rogličeve pomoči ne bi strl Pogačarja

Veliki letošnji zmagovalec največje več etapne kolesarske na svetu dirke »Tour de France« Jonas Vingegaard je v obširnem pogovoru za španski športni dnevnik Marca razkrival podrobnosti iz minulih športnih bitk in tudi o prihodnjih, med katerimi se govori o tem, da bi lahko tekmoval tudi na rožnati dirki po Italiji.

»V mojih načrtih je prihodnje leto le ubranitev rumene majice. Ne načrtujem nastopa na dirki po Italiji oziroma Toura in Gira v eni sezoni. To je moj načrt, ne vem pa, kakšnega imajo vodilni v moštvu Jumba Visma. O tem se moramo še pogovoriti,« je razjasnil svoj športni cilj v letu 2023 Danec, ki je priznal, da mu brez pomoči Primoža Rogliča in Wouta van Aerta ni bi uspelo streti Tadeja Pogačarja na francoski pentlji. Še posebej je pohvalil Primoža in njegovo vlogo enega od kapetanov v moštvu.

Tadej Pogačar (desno) bo tudi v letu 2023 največji tekemc Jonasa Vingegaarda, morda tudi moštveni kolega Primož Roglič (levo): FOTO:Stephane Mahe/Reuters

Slovenski šampion in dvakratni zmagovalec dirke po Franciji Pogačar bo tudi v prihodnje leto največji tekmec. Toda Vingegaard je prepričan, da 24-letni Slovenec ni edini, ki lahko zaostri še rivalstvo.

»Tudi Remco Evenpol je lahko nevaren, če se bo odločil za Tour. Veliko tekmecev je in veliko odličnih kolesarjev,« je povedal nesojeni ribič, ki pa je odkril, da bi bil najverjetneje mizar.

Trase dirke po Franciji za naslednje leto še ni podrobno pogledal. »Želel bi si daljšo, a o njej ne odločam jaz. Kakorkoli že, še vedno mislim, da je dobra za nas,« je ocenil danski junak, ki je priznal, da je težko zmagati na Turu, a še težje ubraniti zmago.

»Želim pokazati, da zmagi ni bila presenečenje,« je jasno dal vedeti 25-letnik iz Hillersleva.