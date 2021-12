Cavendish spregovoril: Z nožem so grozili ženi in otrokom

Mark Cavendish je javno spregovoril o oboroženem ropu v domačem Essexu, ki se je zgodil 27. novembra med okrevanjem po poškodbi. Član ekipe Deceuninck QuickStep je na instagramu zapisal, da so ga napadli štirje zamaskirani in oboroženi moški, ki so vdrli v družinsko hišo. Z nožem naj bi grozili tudi ženi Peti in štirim otrokom, odnesli so dve uri, Cavendish pa poziva vse, ki bi imeli kakršne koli informacije, da jih delijo z njim ali s policijo.

»Zgodaj zjutraj 27. novembra, med okrevanjem v našem domu v Essexu kmalu po tem, ko sem zapustil intenzivni odddelek, so med spanjem v naš dom vdrli štirje zamaskirani in oboroženi moški, ki so grozili moji ženi in otrokom ter me nasilno napadli. Grozili so z nožem in ves čas brskali po naši lastnini,« je razkril Canvendish.

Zgodba je v javnosti udarila kmalu po tem, ko so člana ekipe Alpecin Fenix Alexandra Richardsona v Londonu napadli roparji in mu ukradli kolo. Oboroženi naj bi bili celo z mačeto.

Odnesli tudi kovček Louisa Vuittona

»Med ukradenimi stvari sta dragi uri, ki mi veliko pomenita. A še veliko, veliko hujša stvar, ki so jo nam odvzeli, je občutek varnosti, zasebnosti in uglajenosti, do česar so poleg moje mlade družine v lastnem domu upravičeni tudi vsi ostali. Srce se mi para, ko vidim, kakšen vpliv je ta nočna mora že imela na mojo družino, zato rotim kogar koli, ki bi nam lahko pomagal z informacijami,« je dodal Cavendish.

Nedavno je podpisal novo enoletno pogodbo z ekipo, ki zdaj nosi ime QuickStep AlphaVinyl, v času ropa je bil še na začetku svojega okrevanja zaradi predrtih pljuč in dveh zlomljenih reber, ki jih je utrpel ob padcu v Gentu. Policija je potrdila, da preiskuje primer, potem ko so prejeli klic na pomoč ob 2.35 zjutraj. Potrdili so, da so Cavendisha napadli, a da nihče v družini ni utrpel resnejših poškodb. Poleg dveh ur je tolpa pobegnila tudi s kovčkom Louisa Vuittona. Z javnostjo so delili tudi posnetke varnostnih kamer, ki so nepridiprave ujele na delu.