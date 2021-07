Če Rogla sestopi s kolesa, mora biti zelo hudo

V nadaljevanju preberite:

Odločitev Primoža Rogliča za njegove navijače ni bila nepričakovana, saj je bilo iz dneva v dan bolj jasno, da je padec v 3. etapi pustil veliko več kot le površinske posledice. Potem ko je v vožnji na čas v 5. etapi še zasedel 7. mesto in ostal v boju za vrh, je še kazalo, da bo stisnil zobe in prišel do Pariza, vendar je bil to le preblisk sredi bolečine. Slovenski privrženci kolesarstva zdaj trepetajo za njegovo pripravljenost pred začetkom olimpijskih iger v Tokiu.