Čerin: Pogačar brezhibno, jumbovci so uničili Rogliča

Legenda, ikona svetovnega kolesarstva. Italijanski in svetovni mediji so s tako izbranimi besedami pozdravili tretjo zaporedno zmago Tadeja Pogačarja na dirki po Lombardiji, s katero je potrdil svojo nesporno športno veličino. Drugi slovenski zvezdnik Primož Roglič ni bil daleč zadaj, na svoji zadnji dirki z Jumbo Vismo je osvojil 3. mesto in poskrbel, da je bil slovenski praznik v Bergamu ob koncu sezone še večji.

»Lombardija je bila izjemno težka, z vremenom, v katerem so bili vsi hitri, a je Tadej dokazal, da je mojster za takšne preizkušnje. Prišel je do lepe zmage, kakršnih v zadnjih letih nismo videli veliko. Vse čestitke za izredno borbo, vožnjo, uspeh, vse je opravil, kot je moral,« je bil nad njegovo predstavo navdušen Primož Čerin, nekdanji slovenski kolesar, ki je v povsem drugačnem tonu govoril ob vprašanju o Rogličevi predstavi.