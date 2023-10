Na Primožev način, brez tveganja ni slave

V nadaljevanju preberite:

Živel sem polno življenje in prepotoval vsako cesto posebej, več, precej več kot to, to sem storil na svoj način, so besede Paula Anke, ki so nesmrtne postale pred več kot pol stoletja, ko jih je v svet ponesel nepozabni glas Franka Sinatre.

Najbrž bi vsak med nami rad na svoje življenjske dosežke gledal na podoben način, zadrege pri tem pa gotovo ne bo imel Primož Roglič. Zgodba, ki jo je spisal nekdanji smučarski skakalec iz Kisovca, ki je leta 2011 postavil smuči v kot, leta 2019 pa postal številka ena kolesarskega sveta, je bila že doslej unikatna. Te dni dobiva izjemno novo poglavje. Ljubljenec slovenskih navijačev, ki se bo jutri na dirki po Lombardiji za zmago udaril z rojakom in velikim tekmecem Tadejem Pogačarjem, po osmih letih v dresu Jumba Visme postaja član ekipe Bora Hansgrohe.