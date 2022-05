Danes Giro zavije v Slovenijo

Današnja, 19. etapa dirke po Italiji od Marano Lagunareja ob Jadranskem morju do svetišča nad Čedadom na Stari gori (Santuario di Castelmonte), bo deloma tudi slovenska. Točneje, po sloveniji bodo prevozili slabih 37 kilometrov.

Na slovenske ceste bodo kolesarji okoli 15. ure vstopili po dobrih 100 kilometrih etape pri mejnem prehodu Učja, nato sledi spust do Žage in pot do Kobarida, kjer se bo pri Idrskem začel vzpon prek Liveka in Livških Raven na Kolovrat, ki velja za tretji najtežji vzpon letošnjega Gira (10,3 km, 9,2 % povprečnega naklona).

Prav gotovo bosta na današnji etapi dva vrhunca, prvi bo vzpon na slovenski Kolovrat. Takemu klancu kolesarji pravijo, da je stopničast, saj jih čaka »polička počitka« v vasi Livek, ampak ta polička na dirki, pomeni samo pospeševanje v drugi del klanca.

Na letošnjem Giru imajo Slovenci smolo, ostal je samo še Domen Novak (Bahrain Victorious), potem, ko je moral njegov klubski kolega Jan Tratnik, zaradi nesrečnega padca odstopiti v tretji etapi dirke. Novak se ne poteguje za skupno razvrstitev na dirki, temveč je med pomagači Špancu Mikelu Landi, ki je trenutno na odličnem tretjem mestu, za vodilnim Ekvadorcem Richardom Carapazom (Ineos Grenadiers) zaostaja zgolj minuto in pet sekund. Ekvadorec pa ima samo pičle tri sekunde prednosti pred Avstralecem Jai Hindleyem (Bora Hansgrohe). Iz tega sledi, da bomo danes zagotovo videli odličen obračun prve trojice.

Trenutno vodilni Richard Carapaz ima samo 3 sekunde prednosti v skupnem seštevku. FOTO: Luca Bettini Afp

19. etapa je dolga 178 kilometrov, premagati bodo morali 3489 višinskih metrov. Rožnato majico nosi Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), v ciklamni majici, najboljšega po točkah Francoz Arnaud Demare (Groupama FDJ), v modri majici, najboljšega na gorskih ciljih Nizozemec Koen Bowman (Jumbo Visma), v beli majici, najboljšega kolesarja starega manj kot 25 let pa Španec Juan Lopez (Trek Segafredo).

Časovnica Gira v Sloveniji

Časovnica Gira v Sloveniji. FOTO: giroditalia.it



S spremljanjem v živo začnemo ob 13. uri