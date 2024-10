Mohorič: če Pogačar ne bi zmagal, bi se počutil še slabše

Tadej Pogačar si je minuli konec tedna na cestnem svetovnem prvenstvu v Zürichu prikolesaril prvo mavrično majico, Matej Mohorič je osvojil že tri. Na cesti je bil svetovni prvak med mladinci (Valkenburg 2012) in mlajšimi člani (Firence 2013), lani pa je v Benečiji na makadamu osvojil člansko lovoriko. Gorenjec, ki je zaradi poškodbe manjkal v slovenski zlati odpravi v Švici, bo ta konec tedna v Belgiji branil majico, ki jo je v enem letu na dirki nosil le enkrat.

Mohorič bi moral biti eden od ključnih pomočnikov v slovenski izbrani vrsti v Zürichu, a je teden pred načrtovanim odhodom v Švico odpotoval v Girono, kjer bi moral skupaj z moštvenim kolegom iz ekipe Bahrain Victorious Matevžem Govekarjem nastopiti na dirki svetovne serije na makadamu. Govekar je v Kataloniji slavil zmago, Mohorič pa si je pri padcu na ogledu trase poškodoval dlan, tako da je moral izpustiti preizkušnjo v Gironi in cestno SP, na katerem ga je nadomestil Matic Žumer.

Matevž Govekar bo slovenske barve branil tudi na SP na makadamu. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

»Šive so hitro odstranili, a je bila načeta tudi tetiva na prstu. Dokler vnetje ni minilo, nisem mogel z roko trdno prijeti krmila. Tudi zdaj še čutim bolečine, če ga zgrabim in se z vso močjo vlečem zanj,« je povedal Mohorič, ki je nared za odhod v Flandrijo. Ta bo v soboto in nedeljo gostila tretje svetovno prvenstvo na makadamu. Mohorič je lani v Benečiji konkurenco pokoril na 169 km dolgi preizkušnji s 1.890 višinskimi metri. Selitev v Belgijo prinaša lažji prerez trase, 182 km s 1.150 višinskimi metri.

Prvi tekmec Mathieu van der Poel

»Upam, da bom ubranil naslov prvaka, z Matevžem sva dobro pripravljena in bi se lahko vpletla v boj za kolajne. Obenem pa nimam pretiranih pričakovanj, ker mi trasa ni tako pisana na kožo kot lanska. Ta je manj tehnično zahtevna, zaradi krajših klancev se lahko zgodi, da bo odločal šprint manjše skupine,« o nedeljski članski dirki, na kateri je nastop napovedal tudi Mathieu van der Poel, pravi Mohorič, ki je v mavrični majici svetovnega prvaka na makadamu nastopil le na dirki Unbound Gravel v ZDA.

Tadejeva predstava je bila izjemna, zelo se veselim njegovega uspeha, je Mohorič povedal o Pogačarjevem naslovu svetovnega prvaka. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

»Le na dve dirki sem šel v mavrični majici in zaradi padca v Gironi nastopil na le eni, vendar drugače ni šlo. V ekipi moram biti osredotočen na cestne dirke, na katerih si služim kruh,« 29-letnik s Podblice pri Kranju ne bo zamenjal svojega osnovnega poklica na asfaltu.

Minuli konec tedna je z zanimanjem spremljal nastop reprezentančnih kolegov v Zürichu. »Dirko sem spremljal pred televizijo in močno navijal. Na srečo je Tadeju uspelo, saj bi se v nasprotnem primeru počutil še slabše zaradi tega, ker me ni bilo zraven. Tadejeva predstava je bila izjemna, zelo se veselim njegovega uspeha,« je še povedal Mohorič, ki ima prihodnji teden na cesti v načrtu nastop na dirki Gran Piemente, o štartu na dirki po Lombardiji pa se še ni odločil.