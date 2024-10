Pogačarjeva mavrična premiera na Rogličevem klancu

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je Tadej Pogačar (UAE) osvojil že skorajda vse, ker je mogoče med kolesarskimi profesionalci, bo danes zanj napočil poseben trenutek. Na štart 107. dirke po Emiliji se bo prvič postavil v majici svetovnega prvaka, ki jo je minulo nedeljo v velikem slogu osvojil v Zürichu. Vendar to zanj ne bo ekshibicijska parada, obeta se še en velik spektakel, na katerem ga bosta poskušala premagati Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe) in Remco Evenepoel (Soudal Quick Step).

Sodeč po poteku sezone 2024, ki se bo na evropskih tleh na najvišji ravni iztekla čez teden dni na dirki po Lombardiji, ima tudi dirka po Emiliji izrazitega favorita. Ko si je Pogačar letos zadal kakšen cilj, ga je praviloma uresničil, izjema je bila le marčna dirka Milano–Sanremo, ki jo je končal na 3. mestu. Osvojil pa je Strade–Bianche, Katalonijo, Liege–Bastogne–Liege, Giro, Tour, Montreal in svetovno prvenstvo. Z etapnimi uspehi je že pri 23 sezonskih zmagah, s čimer je že zdavnaj prekosil svojo lansko bero, ki je bila s 17 zmagami rekordna dotlej.

Zdaj njeno mesto prevzema Pogijevo tekmovalno leto 2024, ki mu želi 26-letnik s Klanca pri Komendi pritisniti še zmagovito piko na i. »Ta del leta je vedno eden mojih najljubših za dirkanje in zdaj bo še bolj poseben z mavrično majico na mojem hrbtu. V Zürichu so se mi uresničile sanje. Karkoli se bo zgodilo od tod naprej, bo zame le bonus, vendar si glede na to, kako izjemna je bila ta sezona za nas, želimo pritiskati vse do zadnje dirke in končati na visoki noti. Italijanske klasike ob koncu sezone so čudovite, vznemirljive dirke, pripravljeni smo za boj za vrh,« se Pogačar tudi po zmagoslavju v Švici ni prepustil veseljačenju.