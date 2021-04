Dirko Pariz-Roubaix preložili na oktober

Potem ko je kazalo, da bodo zaradi naraščanje števila okužb v Franciji organizatorji dirke svetovne serije Pariz-Roubaix prisiljeni še drugič zaporedoma odpovedati spektakel, so danes sporočili, da letos dirka vendarle bo. Ne sicer 11. aprila, ko so izvedbo sprva načrtovali, ampak 3. oktobra. Dan prej bo na sporedu še ženska dirka.



»S hitrim posredovanjem lokalnih oblasti in mednarodne zveze smo našli nov termin in rešili dirko,« so prek twitterja sporočili prireditelji ene najtežjih klasičnih enodnevnih preizkušenj, znane tudi po granitnih kockah in makadamskih odsekih. Dirka je na sporedu vse od leta 1896, lani pa je zaradi koronavirusa prvič v zgodovini odpadla. Nazadnje je leta 2019 na dirki zmagal nekdanji svetovni prvak Belgijec Philippe Gilbert.

