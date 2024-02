Dvom o Pantanijevem vzponu in propadu še vedno tli

V nadaljevanju preberite:

Valentinovo leta 2004 je bilo tragično za svetovno, predvsem pa za italijansko kolesarstvo. To je bil dan, ko je odjeknila novica, da je pri zgolj 34 letih v sobi hotela Le Rose v Riminiju umrl Marco Pantani. Še nekaj let pred tem je bil priljubljeni Gusar zmagovalec Gira in Toura ter kralj navijaških src, v katerih še vedno tli dvom, tako o njegovem vzponu na svetovni vrh kot o žalostnem propadu.