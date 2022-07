Elizejske poljane čakajo junake Toura 2022

Na 109. dirki po Franciji je na sporedu le še zadnje, 115,6 km dolgo dejanje v Parizu s sprinterskim zaključkom na Elizejskih poljanah. Zatem bodo tudi uradno znani zmagovalci v vseh petih kategorijah. V tisti glavni za rumeno majico bo skupna zmaga pripadla Dancu Jonasu Vingegaardu, ki bo končal dvoletno prevlado slovenskega asa Tadeja Pogačarja.

Triindvajsetletnik s Klanca pri Komendi bo po dveh zmagah na Touru tokrat zaostal le za v visokih gorah brezhibnemu Vingegaardu. Njegov zaostanek pred zadnjo etapo, ki ne bo prinesla sprememb, znaša 3:34 minute, pred tretjeuvščenim Britancem Geraintom Thomasom pa ima 4:39 minute naskoka.

Jonas Vingegaard je zasluženi zmagovalec Toura 2022. FOTO: Tim De Waele/Reuters

Najhitrejša izdaja dirke po Franciji v zgodovini (42 km/h) je postregla z ogromnimi razlikami med najboljšo deseterico in okronala novega zmagovalca. Petindvajsetletni Vingegaard je pot do prve zmage tako zase kot za ekipo Jumbo-Visma tlakoval v domovini, kjer so bile na sporedu tri etape, nato pa je največjo razliko ustvaril v najzahtevnejših etapah v Alpah in Pirenejih.

Zasluženo bo prišel do zmage, njegova ekipa Jumbo-Visma pa bo poleg tega osvojila tudi zeleno majico najboljšega šprinterja, ki jo bo oblekel Belgijec Wout Van Aert, ter uresničila oba pred dirko zadana cilja. Tudi pikčasta majica najboljšega hribolazca bo pripadla Vingegaardu, medtem ko bo med ekipami slavilo moštvo Ineos Grenadiers. Belo majico najboljšega mladega kolesarja bo še tretjič zapovrstjo pripadla Pogačarju.

Wout Van Aert je osvojil zeleno majico za najboljšega šprinterja. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Slednji je na letošnjem Touru tako kot na zadnjih dveh slavil tri etapne zmage. Čeprav je bil precej boljši od vseh ostalih tekmecev, pa tokrat ni imel pravega recepta za dve leti starejšega Danca predvsem v 11. in 18. etapi. Vseeno bo z letošnjega Toura, kot je dejal na tiskovni konferenci po sobotni vožnji na čas, odšel z dodatno mero motivacije in lačen novih uspehov.

Od preostalih Slovencev bodo Tour končali še Jan Tratnik, Matej Mohorič in Luka Mezgec, medtem ko je pred 15. etapo zaradi poškodb odstopil Primož Roglič. Zadnja etapa se bo sicer začela ob 16.45, končala pa okoli pol osme ure zvečer.