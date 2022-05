Enostavno je vrgel kolo na ciljno črto in to je naredilo razliko

Francoski kolesar Arnaud Demare (Groupama FDJ) je po peti dobil še šesto etapo kolesarske dirke po Italiji, od Palmija do Scalee, dolgo 192 kilometrov. Tudi to je odločil šprint glavnine, v kateri pa so bili za razliko od dneva prej v Messini prav vsi najboljši šprinterski specialisti.

Odločitev o zmagovalcu je bila tesna, Francoz se je lahko veselil šele po ogledu fotofiniša. Ta je pokazal, da je bil za kak milimeter hitrejši od Avstralca Caleba Ewana, tretje mesto je zasedel Britanec Mark Cavendish. V skupnem seštevku je vodstvo zadržal Španec Juan Lopez (Trek-Segafredo).

Postal najboljši Francoz vseh časov na Giru

Etapa v Kalabriji je bila zelo podobna prejšnji na Siciliji, le da je bil edini pravi vzpon že na začetku, tako da se je dalo predvideti, da ne bo usoden za sprinterske specialiste in da bosta tokrat v igri za zmago tudi Ewan in Cavendish, ki sta v sredo na klancu zaostala. Kolesarji tokrat niso kazali nobene želje po akciji, praktično so si sami vzeli počitek pred napornim nadaljevanjem. Povprečna hitrost je bila nižja od najnižje predvidene, vsi so praktično čakali le na šprint.

Arnaud Demare (spodaj) in Caleb Ewan. FOTO: AFP

V njem je najbolje kazalo Ewanu, ki pa ga je Demare vendarle na koncu za milimeter prehitel in se veselil 17. zmage na največjih večdnevnih dirkah. Demare je s sedmo etapno zmago postal najboljši Francoz vseh časov na Giru, Jacques Anquetil in Bernard Hinault jih imata šest.

»Tesno je bilo. Občutek sem imel, da sem zmagal, a nisem se mogel veseliti vse do objave fotofiniša. Prav zaradi tega je najbrž zmaga še slajša. Enostavno sem vrgel kolo na ciljno črto in to je naredilo razliko. Seveda pa so za zmago zaslužni tudi ekipni kolegi, opravili so odlično delo. Veliko ljudi me podcenjuje, me ne šteje med najboljše sprinterje, toda to je moja 86. zmaga, sedma na Giru. Čudovito,« se je na cilju smejalo 30-letnemu Francozu.

Domen Novak prišel v cilj med zadnjimi

Domen Novak, edini preostali Slovenec na dirki, ni sodeloval v boju za najvišja mesta. Njegova naloga je bila pomoč hitrejšim kolegom, ko jo je opravil, je zaostal, na koncu je njegov zaostanek znašal 21 sekund, na cilj je prišel med zadnjimi. V skupnem seštevku je ostal 112., za najboljšim zaostaja 26 minut in 49 sekund.

Na petkovi sedmi etapi od Diamanteja do Potenze (196 km) strokovnjaki pričakujejo več akcije. Vsebovala bo štiri gorske cilje, enega prve, dva druge in enega tretje kategorije, pred ciljem, ki bo sicer na ravnini, pa bo še en manjši vzpon, ki bo lahko pomenil priložnost za napad. Lopez bo za obrambo rožnate majice zagotovo imel kar nekaj dela.