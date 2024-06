Franja spet pravi praznik, na njem tekmovalci iz 35 držav

Franja, največja ambasadorka ljubiteljskega kolesarstva v Sloveniji, se bo ta konec tedna predstavila 43., vendar še ni izgubila mladostniškega zagona. V zrelih letih si ga je še povrnila, saj bo po petih letih spet tridnevni praznik, ki bo na slovenske ceste privabil več kot 6000 kolesark in kolesarjev.

»Za vožnjo na čas je prijavljenih 285 kolesark in kolesarjev, kar pomeni, da moramo ukrepati pri načinu štarta.«

Leta 2019 je Franja v svojem polnem sijaju štela šest različnih prireditev, nato pa jo je okrnila pandemija covida-19. Svoje so prispevale še prenove okoliških cest in pet let je bilo treba počakati, da se je v njen spored vrnila vožnja na čas Ljubljana–Domžale–Ljubljana (21,2 km). Ta bo jutri ob 16. uri odprla tridnevno dogajanje, v katerem bodo v soboto sledili barjanka (77 km, štart 8.00), družinsko-šolski maraton (25 km, 16.00) in otroški kolesarski izziv (1 km, 16.30), v nedeljo pa še veliki (154 km, 9.00) in mali (97 km, 10.30) maraton Franja.

Do 500 tujcev iz 35 držav

»Na račun kronometra imamo spet bolj razširjen program in večje število skupnih prijav. Na velikem in malem maratonu je že več kot 3000 prijavljenih, kar je dobrih 500 več kot lani. Na barjanki je prijavljenih skoraj 500, kar pomeni, da bo v soboto udeležba presegla to številko. Toliko jih na tej trasi še ni bilo. Na družinskem maratonu bo šla številka krepko čez 2000, dodati ji je treba še okoli 200 udeležencev prireditve za najmlajše v BTC. Za vožnjo na čas je prijavljenih 285 kolesark in kolesarjev, kar pomeni, da moramo ukrepati pri načinu štarta. V mlajših tekmovalnih kategorijah in starejših pri amaterjih bomo morali štartni interval skrajšati na 30 sekund, da bomo prireditev izpeljali v predvideni časovni zapori ceste od 16. do 21. ure. Nedvomno bo vse skupaj več kot 6000 udeleženk in udeležencev, med katerimi bo od 400 do 500 tujcev iz 35 držav. Vsem skupaj bo na srečo služilo tudi vreme,« je številke in razmere, ki na 43. Maratonu Franja BTC City zagotavljajo velik kolesarski praznik, razkril njegov direktor Gorazd Penko.

Barjanka bo prvič privabila več kot 500 kolesark in kolesarjev. FOTO: Matej Družnik

Sprememba v primerjavi z zadnjimi leti je še vrnitev družinsko-šolskega maratona na prvotno traso od BTC do Domžal in nazaj ter različna kraja štarta in cilja barjanke. Ta se bo začela na ljubljanskem Kongresnem trgu in se kot že pred leti končala v BTC. »Avtomobile pustite v BTC, do štarta v središču Ljubljane boste imeli manj kot štiri kilometre vožnje s kolesom. To ne bi smela biti težava za nikogar, ki se je odločil, da bo prekolesaril več kot 75 km,« tistim, ki s kolesi ne bodo šli že od doma, svetuje Penko, ki je v zadnjih tednih s sodelavci opravil pregled vseh tras, da bo ta konec tedna vse potekalo gladko.

Poskrbljeno za večjo varnost

»Trasa na barjanki je malo spremenjena, ker smo na ogledu skupaj s policisti ugotovili, da v Sinji Gorici ni več mostu, ki je bil predviden na njej. Zato bo treba med Blatno Polico in Sinjo Gorico prekolesariti kakšen kilometer več. Zaradi gradnje avtocestnega priključka bomo tudi pozneje, pri Logu - Dragomerju zavili čez avtocesto in na prvi makadamski odsek,« je o prilagoditvi trase barjanke povedal Penko, ki je moral zaradi gradbišča na Vrhniški cesti, kjer so na velikem maratonu hitrosti običajno zelo velike, dodatno poskrbeti za varnost.

»V navezi smo s Kolektorjem, ki traso za veliko Franjo vedno zelo dobro uredi.«

»V navezi smo s Kolektorjem, ki traso za veliko Franjo vedno zelo dobro uredi. Poslikali smo delovišče in ga objavili na spletni strani kot nevarno cono. Razmejevalce voznih pasov bodo za maraton odstranili, kot tudi na Tržaški cesti pred viško gimnazijo,« je Penko predstavil dodatne ukrepe, med katere sodi tudi oblazinjenje kovinskih stebrov za prometne znake na cestnih otočkih od štarta do Dragomerja in v sklepnem delu maratona po ljubljanskih ulicah. »Previdnost in spretnost pa nikakor ne bosta odveč, v kolesarstvu so se padci vedno dogajali in se tudi bodo,« udeležence k odgovornemu ravnanju poziva Penko.