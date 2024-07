Galibier bo odgovoril Pogačarju in Rogliču

V nadaljevanju preberite:

Po 230,8 km dolgi uspavanki s šprinterskim zaključkom v Torinu v 4. etapi karavano 111. Toura čaka nekaj povsem drugačnega. Tadej Pogačar, Primož Roglič in tekmeci bodo morali prekolesariti le 139,6 km, vendar bodo ti izjemno naporni. Cesta od Pinerola v Italiji do vasi Valloire v Savojskih Alpah bo šla samo navzgor in navzdol, peljala pa bo tudi čez 2642 m visoki prelaz Galibier.