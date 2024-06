Syuk je zgled kolesarske vztrajnosti

V nadaljevanju preberite:

Malo je vrhunskih športnikov v Sloveniji, ki so šli skozi tako peklenska obdobja v karieri. Jan Tratnik oziroma Syuk, kot ga ljubkovalno kličejo prijatelji v Idriji, pedale suče po vzoru Valterja Bonče in Boruta Božiča. No, po uspehih je svoja učitelja že presegel, čeprav o tem nikoli ne govori. Rezultati govorijo sami zase. Da pa je Jan dosegel vse te uspehe, je moral biti še kako potrpežljiv in vztrajen.