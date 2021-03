George Bennett: Roglič še nikoli ni bil boljši

Novozelandski kolesar George Bennett je zvest pomočnik slovenskega asa Primoža Rogliča tudi na dirki Pariz-Nica. Bennett je navdušen nad Zasavčevo pripravljenostjo, za cyclingnews.com je dejal, da je Slovenec v zastrašujoči formi.



»On je nor. Če sem iskren, še nikoli ga nisem videl tako dobrega. Mislim, da je v življenjski formi, na pripravah je bilo strašljivo videti, kako je močnejši od mene. Sicer ni bil edini, sam sem bil najslabši. Vesel pa sem, da je Primož dokazal, da ni močan le na treningih, da ima že tudi tekmovalno formo,« je dejal Bennett, ki je igral veliko vlogo v klubski taktiki pri zmagi Rogliča v četrti etapi dirke Pariz-Nica.



Kot pravi, so taktiko v ekipi med etapo prilagodili, načrtovano je bilo, da bo Slovenec napadel na zadnjem vzponu, a je to storil že prej. »Mene je ekipa uporabila prej, kot smo predvidevali. Vlekel sem prej, kot smo načrtovali. Izšlo se je odlično, vsi fantje smo opravili svoje delo, vsi smo bili dobri, timsko celo odlični. S svojo pripravljenostjo pa nisem zadovoljen, malo se plazim,« je bolj kot s svojo zadovoljen z ekipno formo Novozelandec.

