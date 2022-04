Matej Mohorič med junaki severnega pekla

Nizozemec Dylan Van Baarle (Ineos Grenadiers) je zmagovalec prestižne kolesarske klasike Pariz–Roubaix. Na trasi od Compiegna do slovitega velodroma v Roubaixu je 29-letnik iz Voorburga ugnal Wouta Van Aerta (Jumbo-Visma) in Švicarja Stefana Künga (Groupama-FDJ). Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) je bil po pogumni predstavi peti.

Mohorič je s tem prišel do najboljše slovenske uvrstitve na najtežji enodnevni dirki na svetu. Vseskozi pa je bil v igri za zmago. Večino zahtevne preizkušnje po 55 km tlakovanih odsekih na skupno 257,2 km dolgi trasi je bil med najmočnejšimi kolesarji, na zadnjih dveh zares zahtevnih tlakovanih odsekih pa mu je pobegnil Van Baarle. Hitro je prednost narasla, Mohorič in Belgijec Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl) pa niti skupaj nista mogla uloviti danes izjemnega člana Ineosa.

Letos zelo suha in s tem na tlakovcih precej spolzka preizkušnja je bila od samega začetka zelo zanimiva. Že v prvem delu preizkušnje je zaradi bočnega vetra prišlo do razpolovitve glavnine. Ritem v dirki je bil ves čas zelo visok, 119. izdaja pa je bila posledično najhitrejša v zgodovini s povprečno hitrostjo 45,76 km/h. Pred tem je bila najhitrejša dirka leta 2017 (45,2 km/h).

Dylan Van Baarle je bil najhitrejši na najzahtevnejši kolesarski preizkušnji na svetu. FOTO: Thomas Samson/AFP

Letošnjo preizkušnjo je zaznamoval zelo agresivni Mohorič, ki je večkrat napadel in dolgo časa dirkal med prvo trojico povsem na čelu. Okoli 40 km pred koncem pa je na enem od tlakovanih odsekov predrl zračnico in posledično zaostal za vodilnim in na koncu četrtouvrščenim Tomom Devriendtom (Intermarche-Wanty-Gobert).

Po nezgodi je vnovič napadel

Sedemindvajsetletnika iz Podblice pri Kranju to ni potrlo, iz druge skupine je znova napadel skupaj z Lampaertom, pridružil pa se jima je še kasnejši zmagovalec Van Baarle. Ti trije kolesarji so dobro sodelovali, odločilni trenutek pa je prišel 20 km pred ciljem, ko se je na tlakovcih Van Baarle odpeljal obema zasledovalcema.

V ozadju sta ostala tudi favorita za zmago, Nizozemec Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) in Wout Van Aert. Z njima v skupini nihče ni želel preveč tvegati, zaradi česar sta ob pomanjkanju sodelovanja v lovu zaostala za vodilno trojico.

Kasneje je Van Aertova skupina ujela Mohoriča, potem ko je ta ostal brez svojega kolega v pobegu Lampaerta, ki je grdo padel po stiku z gledalcem ob cesti. Mohorič se je na krog in pol dolgem zaključku na velodromu spopadel s preostalimi za drugo mesto, v sprintu pa ni imel dovolj moči, da bi se prebil višje kot do petega mesta.

Za Van Baarleja, ki je ciljno črto prevozil 1:47 minute pred zasledovalci, je bila to šesta zmaga v karieri in prva po lanski preizkušnji skozi Flandrijo (Dwars door Vlaanderen). Tudi tista je potekala po številnih belgijskih tlakovanih odsekih.