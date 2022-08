Gorska etapa z zidom na koncu

Gorska, 9. etapa je posuta s petimi gorskimi cilji. Najtežji je prav zadnji, ki sodi v 1. kategorijo. Ne klanec, ampak zid, pravijo kolesarji taki strmini.

Brutalni zid Les Praeres so kolesarji prvič na Vuelti morali premagati leta 2018. Simon Yates je zmagal in si kasneje priboril rdečo majico vodilnega, ki je ni slekel do konca dirke v Madridu.

Deveta etapa je dolga 173 kilometrov, premagati bodo morali 3675 višinskih metrov od Villaviciose do Les Praeresa. Prvi klanec se začne na 46 kilometru, Alto del Torno je dolg 7,6 kilometra, povprečen naklon je 6-odstoten. Stopničast klanec sodi v 2. kategorijo. Spust se hitro konča, potem sledi nekaj kratkih vzponov do 10-kilometrske ravnine, na koncu katere že štrli drugi klanec 1. kategorije, Mirador del Fito, dolg 9 kilometrov z enako povprečno naklolnino kot prvi.

Tretji klanec je Alto de la Liama, dolg 7,1 kilometra, 5,2 povprečen naklon. Predzadnji klanec La Campa pa je dolg 9,3 kilometra, s povprečnim 4-odstotnim naklonom. Sodi v 3. kategorijo.

Zadnji klanec je zid, brutalno strm. Vzpon na Sierra de Penamayor je 3,9-kilometrsko mučenje s povprečnim 12,9-odstotnim naklonom, uvodni kilometer je 16-odstoten.

Na včerajšnji etapi je Primož Roglič vsem dokazal, da je še v igri za rdečo majico. Izstopal je skupaj z Remcom Evenepoelom in Enricom Masom. Očitno je, da je to trio, ki se bo pomeril za razvrstitev na zmagovalnih stopničkah v Madridu. V ponedeljek je drugi prosti dan na dirki, zato danes lahko pričakujemo obračun na vso moč.

9. etapa, še ena gorska odločitev. FOTO: Lavuelta.es

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri