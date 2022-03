Higuita zmagovalec dirke po Kataloniji, Colbrelli že v domovini

Iz njegove ekipe Bahrain Victrious so sporočili, da so Sonnyju Colbrelliju v bolnišnici v Gironi dali zeleno luč za pot domov. Dodali so, da bo v prihodnjih dneh Colbrelli, ki so ga oživljali z defibrilatorjem, opravil nove preiskave v centri za kardiovaskularne bolezni.

Kolumbijec Sergio Higuita pa je zmagovalec 101. kolesarske dirke po Kataloniji. Kolesar Bore-hansgrohe je v zadnji, sedmi etapi, ki je potekala v Barceloni, obdržal 16 sekund prednosti pred olimpijskim prvakom Ekvadorcem Richardom Carapazom, tretje mesto je z zaostankom 52 sekund zasedel Portugalec Joao Almeida.

Zadnje dejanje dirke svetovne serije za Higuito, ki je dirko dobil brez etapne zmage, še zdaleč ni bilo brezbrižno. Profil 138,6 kilometra dolge etape, v kateri so se tekmovalci v zadnjem delu morali šestkrat povzpeti na Montjuic, ekipi Bore ni dovoljeval sproščenosti, ekipi Ineos in UAE Emirates sta poskušali z napadi zlomiti Higuito, a se ta tudi zaradi pomoči kolegov ni dal in je v cilj prišel v prvi skupini.

S tem je 24-letnik zadržal skupno vodstvo, zabeležil svojo sedmo zmago v karieri, zagotovo pa najbolj prestižno. Doslej se je lahko pohvalil le z uspehi v domači Kolumbiji ter z etapnima zmagama na dirkah po Španiji in po Algarveju. Etapo je sicer odločil sprint večje skupine, dobil ga je Italijan Andre Bagioli (Quick-Step Alpha Vinyl), ki je zmagal četrtič v karieri. Slovenskih kolesarjev na dirki ni bilo.